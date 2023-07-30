Kinoa besin değeri yüksek olup glütensiz ve protein kaynağı olması nedeniyle zayıflama sürecinde diyet listelerinde sıkça yer almaktadır. Kinoa sağlık açısından faydalı bir besindir. Peki, kinoa nedir? Kinoa faydaları neler? Kinoa neye iyi gelir?

KİNOA NEDİR?

Kinoa glutensiz, tam tahıllı karbonhidrat ve aynı zamanda protein kaynağıdır.

Tahıllara benzer yönleri olsa da buğdaygillerden değildir, ıspanak ve pancar gibi bitkilere daha yakındır.

Besin değeri oldukça iyi olan kinoa lizin gibi temel amino asitler, bol miktarda kalsiyum, demir ve fosfor içerir.

Kinoa genellikle pirinç veya bulgur ile aynı şekilde pişirilir, çeşitli yemeklerde ve salatalarda kullanılır.

1 bardak kinoayı suda haşlamadan önce kabuğundaki acı tadı yok etmek için uzun süre yıkanması gerektiği unutulmamalıdır.

KİNOA FAYDALARI NELER?

- Kinoa tam bir protein kaynağıdır. Kinoada özellikle lizin ve metionin amino asitleri yüksek miktarda bulunur. Bitkisel protein kaynağı olması sebebiyle vegan ve vejeteryan diyetlerde sıklıkla kullanılır.

- Kinoa birçok tahıldan daha yüksek lif içeriğine sahiptir. Kinoa gibi yüksek lifli yiyecekleri yüksek proteinli yiyeceklerle eşleştirmek tok hissetmenize ve porsiyon boyutlarını kontrol altında tutmanıza yardımcı olurlar.

- Doyuruculuğu yüksek olan kinoa dengeli bir öğünde yer aldığında uzun süre tokluk sağlar. Kilo koruma programlarında kullanılmaya elverişli bir besindir.

- Kinoanın vitamin ve mineral içeriği yüksektir. A,B,C ve K vitaminlerini içeren kinoa bu zengin içeriğinin yanı sıra hiç kolesterol ihtiva etmez. Kalp hastalıkları için koruyucudur. Magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko, demir açısından da zengin olan kinoa kansızlık riskini azaltır.

- Kinoa gluten içermez. Gluten hassasiyeti olanların ve çölyak hastalarının kullanabileceği zengin bir besindir. Öğün sonrası kolay sindirilir ve şişkinlik yapmaz.

- Kinoa birçok antioksidan içerir ve bu sayede yaşlanmaya karşı geciktirici etkiye sahiptir. Bunun yanında kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.

- Yüksek besin içeriğine karşın çok az yağ içeren kinoa kolay sindirilen ve kalori içeriği çok yüksek olmayan bir besindir.

- Kinoa glisemik indeksi düşük bir besindir. Kan şekerini yavaş yükseltip düşüren kinoa uzun süre tokluk sağlar.