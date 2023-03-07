Kinoa zayıflatıyor mu?

Her ne kadar görüntüsü tahıllara benzese de kinoa otsu bir bitkidir ve ıspanakgiller familyasındandır. Besleyici ve etli yaprakları olan kinoanın açan çiçekleri zengin besin kaynağı olan tohumlara dönüşür. Kinoanın yenilen kısmı bu küçük tohumlardır.

Güney Amerika halkları tarafından uzun zamandır kullanılan kinoa besin değerinin keşfedilmesi ile birlikte popüler bir gıda olmuştur ve insanlarda kinoa nedir sorusunu uyandırmıştır. Kinoa Nasa tarafından astronotların besin ihtiyacının giderilmesi için kullanılmıştır. 2013 yılı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kinoa yılı ilan edilmiştir.

Buğday ve pirinç dünya nüfusunu besleyen 2 temel tahıl türü. Vücudun temel protein ihtiyacını karşılayan besinler buğday ve pirinçtir. Pirinç üretimi için oldukça fazla suya ihtiyaç duyulur. Dünya genelindeki su kaynaklarının azalmasıyla ve küresel ısınmayla birlikte pirinç ve buğday üretimi de azalmıştır. Bundan dolayı alternatif bir gıda olarak her türlü topraklarda üretilebilen, su ve gübre problemi olmayan kinoa gündeme gelmiştir.

Kinoa tohumu bitkinin yenilebilen kısmıdır. Küçük görüntüsüne karşılık kinoa tohumları oldukça besleyicidir. Kinoa tohumları temel aminoasitlerin tamamını ve yüksek oranda protein içerir. Bitkisel gıdalar arasında kinoa en yüksek protein içeriğine sahip besindir. Proteini oluşturan temel yapı taşı aminoasitlerdir. İnsan vücudundaki 20 aminoasitten 9’u vücut tarafından üretilemez. Bunlar et,yoğurt, süt gibi hayvansal gıdalardan alınmalıdır. Kinoa bu 9 aminoasitin tamamını içerir. Kinoa’nın içerisinde neredeyse et kadar aminoasit vardır ve kinoa aminoasitlerinin emilimi etten daha fazla. Ayrıca kinoa tohumu yüksek oranda vitamin, mineral ve lif içerir. Kinoa tohumunda A, B, C, D ve K vitaminleri vardır. Bu zengin içeriğe karşılık kinoa tohumlarında hiç kolesterol yoktur. Bunlar dışında kinoa tohumu magnezyum, demir, çinko, kalsiyum ve fosfor açısından da zengindir. Bu zengin içeriğin insanlar tarafından keşfedilmesiyle kinoa nedir ve kinoa faydaları nelerdir merakı uyanmaya başlamıştır.

İŞTE KİNOANIN YARARLARI

Birçok farklı gıdadan alınabilen vücut gereksinimlerini tek başına içerisinde barındıran minik kinoa tohumları insan sağlı açısından oldukça faydalıdır. İşte o faydaları:

Kanser oluşumunu engeller. Kalp-damar sağlığını korur. Kemikleri ve dişleri güçlendirir. Yüksek tansiyona iyi gelir. Diyabete iyi gelir. Bahar alerjisine karşı korur. Antioksidandır. Anne sütünü arttırır. Ameliyat sonrası yaraların iyileşmesini hızlandırır. Yaşlanmayı geciktirir. Kansızlığa iyi gelir. Kabızlığa iyi gelmesi bilinen kinoa faydalarıdır.