KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan Bakanlığa iş birliği çağrısı

İzmir Depremi'nin yıl dönümünde, Türkiye deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleşiyor. 117 canın hayatını kaybettiği İzmir Depremi anmalarında akıllara gelen konulardan biri de olası

İstanbul Depremi ve sonuçları oldu. Sosyal medya hesabından dikkat çekici bir mesaj yayınlayan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'ta olası İstanbul depremine vurgu yaparak, riskli yapıların yenilenmesi konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iş birliği çağrısında bulundu.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

#BirlikteYenileyelim hastagı kullanıp bakanlığı etiketleyen Ali Kurt "#İzmirDepremi'nde yaşadığımız acı hala içimizi sızlatıyor. İstanbul'da aynı acıları yaşamamak için iş birliği çağrısında bulunuyoruz❗️7.200 farklı noktada 160 bin bağımsız birim çare bekliyor. İstanbul'u yenilemek için birlikte çalışalım. @csbgovtr #BirlikteYenileyelim" şeklinde bir mesaj verdi.

"İNSANLAR ÇARE BEKLİYOR"

Çağrının yapıldığı videoda açıklamalarda bulunan ve riskli yapı stoğuyla tehlike çanlarının çaldığı İstanbul'da binlerce farklı noktada insanların dönüşüm için çare beklediğine dikkat çeken Ali Kurt "İstanbul'u çok hızlı bir şekilde riskli yapılardan arındırmalıyız. Yaklaşık 160 bin bağımsız birimden oluşan 7200 noktasında insanlar bizden bir çare bekliyor. Hep birlikte çözüm üretmeliyiz." dedi.

"BİRLİKTE YENİLEYELİM"

Tek bir kurumun çabasıyla bu değişimin yaşanamayacağını ve İstanbul'un yapı stoğunu yenilemek için iş birliği yapılması gerektiğini belirten Kurt, "İstanbul'daki riskli yapı stoğunu yenilemek tek bir kurumun altından kalabileceği bir yük değil. Devletin tüm kurumlarıyla paydaş ancak bu sürecin üstesinden gelebiliriz. Gelin uygun ödeme planlı borçlanma seçenekleri sunalım. Bu riskli yapıları çok hızlı bir şekilde tahliye edip yenileyelim." şeklinde konuştu.