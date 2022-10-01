﻿KİPTAŞ Genel Müdürü başvuru sayısını açıkladı

ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Grubu şirketleri KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş ve BİMTAŞ’ın hayata geçirdiği “İstanbul Yenileniyor Projesi” kapsamında tek yapıların yıkımına devam edildi. Bugün Beşiktaş’a bağlı Gayrettepe Sedat Sokak’taki Eren Apartmanının yıkımına başlandı. Yıkım sırasında konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, 550 bin insanın yaşadığı 7 bin farklı noktadan başvurunun olduğunu belirterek, "Başvuruların artacağını düşünüyoruz ve biz ‘İstanbul Yenileniyor’ tabelasını İstanbul'un tüm mahallelerine koyacağız” dedi.

İBB Şehircilik Grubu şirketleri KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ'ın "İstanbul Yenileniyor" projesi kapsamında tek yapıların yıkımına bugün Beşiktaş, Gayrettepe, Sebat Sokak'taki Eren Apartmanı'nda devam edildi. Eren Apartmanı proje kapsamında yıkılan ikinci tek yapı oldu. Yıkım öncesinde ANKA Haber Ajansı’na konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt binaların çok dayanıksız ve riskli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“BU YAPI DA ÇOK DAYANIKSIZ VE DEMİR BAKIMINDAN ÇOK FAKİR: İstanbul Yenileniyor Projesi kapsamında bir tane daha tek yapı yıkımına bugün itibariyle başladık. Bu yapımız da çok dayanıksız, demir donatı bakımından çok fakir bir bina. Aslında çok daha rahat, hızlı bir şekilde yıkabileceğimiz bir yapı ama bulunduğumuz çevre bakımından mahalle arası olmasından dolayı güvenli ve yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. Yıkım aracını bile sokarken çok zorlandık. Böyle bir yerde insanlar bu riskli yapılarda maalesef oturuyor. Bir hafta öncesine kadar bu yapıda da yaklaşık 40 insanımız yaşıyordu.

EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ OLASI BİR AFET ÖNCESİNDE BU YAPILARI TAHLİYE EDİYOR OLMAMIZ: En büyük motivasyonumuz olası bir afet öncesi bu yapıları yıkıyor ve tahliye ediyor olmamızdır. Çok kısa sürede inşallah temelimizi atıp 7-8 aylık bir süreçte bu yapıyı yenilemiş olacağız. Bu işin dalga dalga büyüyeceğini baştan beri söylüyorduk. Hemen yanındaki Çiğdem Apartmanı da bize başvurdu. Onlara da çok kısa sürede bir borçlanma modeli teklif edeceğiz. Eğer onlar da uzlaşırsa onların da hemen tahliye yıkım ve yeni yapım süreçlerine başlayacağız.

BİNADA NEREDEYSE HİÇ DEMİR YOK: Ama binanın yıkım görüntüleri maalesef çok ibretlik görüntüler. İnsan görünce üzülüyor. Çünkü binada neredeyse hiç demir yok. Yani böyle bir yapıda 50 insan yaşıyordu. Bir afet olsaydı biz burada enkaz altından insanları çıkarmaya gidemeyecektik bile. Çünkü araçlardan geçiş imkânı bulamıyoruz. Üzücü ama tek motivasyonumuz olası bir afetten önce tahliye ve yıkım sürecini yapmış olduk.

MALİYETİNE BİNALARI YERNİLİYORUZ: İstanbul'da Yenileniyor Projemiz tamamen gönüllülük esaslıdır. Biz vatandaşa gidip zorla, ‘Gelin, evinizi yıkalım’ demiyoruz. Biz bir kamu otoritesi değiliz. Kamu iştiraki özel bir şirketiz. Vatandaşlarımıza diyoruz ki, ‘Eğer riskli bir yapıda oturduğunuzu düşünüyorsanız, uzlaşın gelin, maliyetine yapılarınızı yenileyelim. Bunun için de bir platform kurduk. Hiç aracı kullanmadan İstanbul yenileniyor.com sitesine girerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehircilik grubu şirketlerinin tüm süreci yönettiği bir sisteme paydaş olabilirler. Biz vatandaşlarımızın riskli yapıda oturan hak sahiplerimizin yapılarını maliyetine vatandaşlar adına müteahhitlik hizmetini yapıyoruz. Buradaki tüm finansal ve teknik garantörlük süreci KİPTAŞ şirketindedir. Paydaşlarımız BİMTAŞ ve İmar AŞ şirketlerimiz de bu süreçte hem teknolojik altyapı olarak hem uzlaşma görüşmeleri olarak bu sürece katkı sunuyor. Biz Şehircilik Grubu şirketleri olarak bu sürecin tamamen içindeyiz ve garantörüyüz. Çünkü biz İstanbul'daki riskli yapıların yıkılmasını çok ciddi dert ediyoruz. Her yıktığımız yapıyla bizim motivasyonumuz biraz daha artıyor. Çünkü çok kötü yapılar. Bunun devamı gelecek, büyüyerek devam edecek bu projemiz. Zaten şu an halihazırda süreçleri devam devam eden 5-6 tane daha bölgemiz var.

7 BİN FARKLI NOKTADAN BAŞVURU ALDIK: Muhtemelen bu bölgedeki diğer yapıların çoğu riskli binalar. Çünkü eski bir yapılaşma bölgesi. Buradaki hak sahiplerinin hepsinin bize başvuracağını düşünüyoruz. Biz de büyük bir keyifle bu riskli yapıları tahliye edip yenilemeyi taahhüt ediyoruz. Tek yapılarda bu ikinci yapımız, ama şu anda 89 tane farklı bölgede bu sürece geldiğimiz yapı var. Tabii bunların bir bürokratik süreci var. Vatandaşlarımızın taşınma problemleri oluyor, malum kiralar yüksek ve bunların süreçlerini bekliyoruz. Bürokratik süreçler her şey yolunda gitse de maalesef Türkiye'de iki üç ay sürüyor. Ama yaklaşık 89 tane farklı bölgede tek yapı anlamında şu an bu aşamaya geldiğimiz yerler var. Peyderpey bunları yapacağız. Şu ana kadar bize kaç kişi başvurdu derseniz, yaklaşık 550 bin insanımızın yaşadığı 7 bin farklı noktada başvuru aldık. Yaklaşık 444 bin 400 nokta bunun gibi tek yapılar var. Tabii bu haberleri duyurdukça insanlarımızı bilgilendirdikçe, yaydıkça başvuruların artacağını düşünüyoruz ve biz ‘İstanbul Yenileniyor’ tabelasını İstanbul'un tüm mahallelerine koyacağız.”

ANKA Haber Ajansı’na duygularını anlatan hak sahipleri ise böyle bir fırsat yakalayabildikleri için mutlu olduklarını ve bir an önce yeni evlerine kavuşmak istediklerini belirttiler.