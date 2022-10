﻿KİPTAŞ İstanbul'u yenilemeye hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ'ın hayata geçirdiği İstanbul Yenileniyor Projesi"ne halk büyük rağbet gösterdi. Müracaatların 7 bini geçtiğini belirten Kurt; ''Malikler anlaşsın gelsin maliyetine binalarını yenileyelim'' dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşlarından KİPTAŞ, mega şehirde başlattığı yeni uygulamayla, her an beklenen deprem korkusu yaşayan, çaresizlik içerisinde çürük olma ihtimali yüksek olan binalarda oturmak zorunda kalan vatandaşların umudu oldu. Gazetemizi ziyaret ederek, tamamen gönüllülük esasına dayalı olan 'İstanbul Yenileniyor Projesi' hakkında ayrıntılı bilgi veren KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, ''Biz vatandaşa gidip zorla, 'Asıl asrın projesi bu. Gelin, evinizi yıkalım' demiyoruz. Biz bir kamu otoritesi değiliz. Kamu iştiraki özel bir şirketiz. Vatandaşlarımıza diyoruz ki, 'Eğer riskli bir yapıda oturduğunuzu düşünüyorsanız, kat malikleriyle uzlaşın gelin, inşaat maliyetine yapılarınızı yenileyelim.' Bunun için de bir platform kurduk. Hiç aracı kullanmadan İstanbulyenileniyor.com sitesine girerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehircilik grubu şirketlerinin tüm süreci yönettiği bir sisteme paydaş olabilirler. Biz KİPTAŞ olarak vatandaşlarımızın riskli yapıda oturan hak sahiplerimizin yapılarını maliyetine vatandaşlar adına müteahhitlik hizmetini yapıyoruz. Buradaki tüm finansal ve teknik garantörlük süreci KİPTAŞ şirketindedir. Paydaşlarımız BİMTAŞ ve İmar AŞ şirketlerimiz de bu süreçte hem teknolojik altyapı olarak hem uzlaşma görüşmeleri olarak bu sürece katkı sunuyor. Biz Şehircilik Grubu şirketleri olarak bu sürecin tamamen içindeyiz ve garantörüyüz. Çünkü biz İstanbul'daki riskli yapıların yıkılmasını çok ciddi dert ediyoruz. Her yıktığımız yapıyla bizim motivasyonumuz biraz daha artıyor. Çünkü çok kötü yapılar. Bunun devamı gelecek, büyüyerek devam edecek bu projemiz. Zaten şu an halihazırda süreçleri devam devam eden 5-6 tane daha bölgemiz var.'' dedi.

Uygulamanın duyurulmasından itibaren şu ana kadar 89 tane farklı bölgede anlaşma sağlandığını belirten Kurt; ''Tabii bunların bir bürokratik süreci var. Vatandaşlarımızın taşınma problemleri oluyor, malum kiralar yüksek ve bunların süreçlerini bekliyoruz. Bürokratik süreçler her şey yolunda gitse de maalesef Türkiye'de iki üç ay sürüyor. Ama yaklaşık 89 tane farklı bölgede tek yapı anlamında şu an bu aşamaya geldiğimiz yerler var. Peyderpey bunları yapacağız. Şu ana kadar bize kaç kişi başvurdu derseniz, yaklaşık 550 bin insanımızın yaşadığı 7 bin farklı noktada başvuru aldık. Yaklaşık 444 bin 400 noktada tek yapılar var. Tabii bu haberleri duyurdukça insanlarımızı bilgilendirdikçe, yaydıkça başvuruların artacağını düşünüyoruz ve biz 'İstanbul Yenileniyor' tabelasını İstanbul'un tüm mahallelerine koyacağız. Müteahhitlere sesleniyorum. Şartlarınız kazırsa bize şirketinizin ismini şimdiden yazdırın. Evinin sağlamlığından endişe duyan vatandaşlarımıza diyorum ki, aranızda anlaşın Kiptaş'a gelin evinizi maliyetine yenileyelim" dedi.

İstanbul'un doğal eşiklerine dayanmış bir kent olduğunu ve yeni yerleşim alanlarının açılmasının altyapıyı tehlikeye sokacağını söyleyen KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, "Biz bu nedenle yeni alan açmaktan çok var olan yapıları dönüştürmekten yanayız. TOKİ tarafından mevcut ekonomik koşullarda uzun vadeli cazip bir ödeme planı sunuluyor. Bu ödeme şartlarını bize de sunsunlar, bir an önce İstanbul'daki riskli 150 bin yapıyı yenileyelim. Vatandaşlarımızın canı güvende olsun" şeklinde konuştu.

BİNALARDA NEREDEYSE HİÇ DEMİR KULLANILMAMIŞ

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İstanbul Yenileniyor Projesi kapsamında, kendilerine yapılan başvurular sonrası, tek binaların yıkım faaliyetlerine başladıklarını belirterek şunları söyledi; ''En son Beşiktaş'a bağlı Gayrettepe Sedat Sokak'taki Eren Apartmanı'nın yıkımını gerçekleştirdik. Eren Apartmanı proje kapsamında yıkılan ikinci tek yapı oldu. Yıktığımız o binanın ne kadar çürük olduğunu gözlerimizle gördük. Çok dayanıksız, demir donatı bakımından çok fakir bir bina. Neredeyse hiç demir kullanılmamış. Normal şartlarda çevre güvenliğini de alarak bu tür yıkımlar 5-6 saat sürer. Ancak bu binayı 1-2 saatte yıktık. Adeta peynir kalıbı gibi olan bu binada 40 insan yaşıyordu. Olası bir İstanbul depreminde bu binanın ayakta durması mümkün değildi. Maalesef bu şehirde bunun gibi on binlerce bina var ve milyonlarca insan buralarda tedirgin halde yaşamak zorunda kalıyor.'' İstanbul'un sokaklarının çok dar olduğuna dikkat çeken Kurt; ''Bu durum şehrin en büyük problemlerinden biri. Beşiktaş'ta beton kesme aracını yıkımın yapılacağı sokağa saatler süren çalışmalar neticesi sokabildik. Bütün bu olumsuz faktörlere rağmen Kiptaş olarak bu projeyi başarıyla sürdürmeye kararlıyız'' dedi. İstanbul için yaptıkları projelerle ilgili 39 ilçe belediyesinin tamamıyla hiç ayrım gözetmeksizin temas halinde olduklarını belirten Kurt; ''KİPTAŞ olarak, gerek Çevre Bakanlığı olsun gerek TOKİ olsun devlet kurumlarıyla uyum içerisinde çalışıyoruz. İstanbul'da da bütün ilçe belediyeleriyle aynı anlayışla çalışıyoruz. Kiptaş olarak, İstanbul'un konut sorununu ve nasıl çözüleceğini biliyoruz. Göreve gelir gelmez uygulamaya koyduğumuz İstanbul Yenileniyor projesiyle, sektöre örnek olacak işler yapmak en büyük amacımız. Yaptığımız projelerin çevreci projeler olmasına azami dikkat ediyoruz'' dedi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

*Konut sahibi veya apartman kat malikleri 1/2 çoğunluk sağladıktan sonra istanbulyenileniyor.com sitesine başvuru yapacak

*Başvurulan yerle ilgili, plan ve mülkiyet problemi olmayacak

*Başvuru alındıktan sonra binadan karot alma, yıkım kararı çıkartma ve yıkım vb. bütün işleri vatandaş adına KİPTAŞ yapacak

*Vatandaş bankaya kredi müracaatı yaptıktan sonra olumsuz karar çıkarsa devreye KİPTAŞ girecek ve vatandaş adına kefil olup kredi alınması sağlanacak

*İnşaat sözleşmesini KİPTAŞ imzalayacak

*Kredi geri ödemelerinde 3 kez aksama olursa, binadaki o daire müzayedeyle satılarak, ilk önce vatandaşın ödediği miktar sonra bankanın borcu kapatılacak

*Site bazında ve tek yapılarda müracaat alınacak

*İnşaatlar yıkımdan itibaren en geç 24 ayda bitirilecek

İBB'nin gözde kuruluşlarından olan KİPTAŞ, gerçekleştirdiği projelerle inşaat sektöründe parmakla gösterilen kurum haline geldi. Silivri'de yer alan ve 32 bloktan oluşan proje KİPTAŞ'ın örnek projelerinden biri. Bin 396 konutun bulunduğu sağlam, kaliteli, modern ve çevreci projede site ortasında yapay gölet bile mevcut.