KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler'de kura çekildi

Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen kura töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konut meselesinin sadece bir meskenin insanlara teslim edilmesi olmadığını, sağladığı sosyal çevre, insanların gelişimine sunduğu katkı ve mimari tasarımdan yaşamsal alanların planlanmasına kadar ciddi bir mesele olduğunu söyledi.

Türkiye'de ve İstanbul'da ciddi bir konut sorunu yaşandığını, bunun tek başına bir kurumun çözebileceği sorun olmadığını aktaran İmamoğlu, "Bu konuda el birliği, güç birliği gerekir. Bir arada konuşmak, bir arada çözüm bulmak gerekir. Depremle mücadele gibi. Biz bunu Bakanlığımızdan ve diğer kurumlarımızdan bekliyoruz. Beraber konuşalım, beraber üretelim." diye konuştu.

İmarlı, planlı ve projeleri ruhsat alan bazı arsaların görevi devralmalarından sonra plansız hale getirilerek ruhsatlarının iptal edildiğini savunan İmamoğlu, "Farklı düşünebiliriz ama ortak akılla karar verebilmek ne kadar güzel bir şey. Milletin bizden beklediği bu. Gerçek konuları irdeleyebilip vatandaşımızın lehine kullanabilme konusunda hareket edilebilse, bugün bulunduğumuz koşullar çok daha ileride olur." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, İstanbul'da dün açtıkları 3 üniversite öğrenci yurduyla yurt sayısını 10’a, öğrenci kapasitesini de 3 bine çıkardıklarını, gelecek yıl yurt sayısının 16'ya çıkarılacağını, yatak kapasitenin de 5 bini geçeceğini söyledi.

KİPTAŞ'ın kendileri için iş üreten değerli bir kurum olduğunu kaydeden İmamoğlu, KİPTAŞ'ın kapılarını çalan diğer illerin belediyeler ile finansman kabiliyetini kullanarak Türkiye'de ve İstanbul'da çok özel işler üreteceğini sözlerine ekledi.

Törende konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise konutların teslim tarihinin sözleşmede 24 Haziran 2023 olduğunu ancak konutları planlanan tarihten 6 ay erken şekilde 3 Aralık 2022'de teslim edeceklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapıldı.