Kira anlaşmazlığında kan aktı! Göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: ANKA

Yozgat'ta, Yimpaş Holding bünyesindeki Yimpaş Alışveriş Merkezi'nde (AVM) kiracı olarak iş yeri bulunan bir kişi ile AVM Genel Müdürü Hakan Karakoç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. AVM önünde yaşanan kavgada göğsüne bıçak darbesi alan Karakoç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Medrese Mahallesi’nde bulunan Yimpaş AVM’de meydana geldi. Yaklaşık üç ay önce zemin kattaki kafeyi hava parası ödeyerek devralan kiracılar ile Yimpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar’ın damadı ve AVM Genel Müdürü Hakan Karakoç arasında kira anlaşmazlığı bulunduğu öne sürüldü.

Akşam saatlerinde kafeye gelen Karakoç ile kiracılar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. AVM önünde yaşanan arbede sırasında yere düşen Karakoç, göğsünden bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği saldırgan, olay yerinde yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Karakoç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, yaşamını yitiren Hakan Karakoç’un Yimpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar’ın damadı ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

