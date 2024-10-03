Kira artış zam oranı belli oldu

TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK’in verilerine göre enflasyon yıllık bazda yüzde 49,38 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 2,97 oldu. Açıklanan verilere göre enflasyon rakamları 3 yılın ardından Merkez Bankasının yüzde 50’lik politika faizinin altına geriledi.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen kira zam oranları da netlik kazandı. Buna göre; kiralarda tavan zam oranı yüzde 63.47 oldu

TÜİK'in bugün açıkladığı eylül ayı eylül verileri kapsamında 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 63.47 oldu.

Dolayısıyla bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 63.47 olarak belirlenecek.

YÜZDE 25 SINIRI KALKTI

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona erdi. Ekim ayında sözleşmesi yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.



Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.