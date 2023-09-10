Kira artışları meclis gündemine taşınıyor. Önerge CHP’den geldi

Kira artışlarının neden olduğu sorunların belirlenip çözüm yollarının bulunması amacıyla Meclis’e, konuyla ilgili Genel Görüşme talebinde bulunduğunu anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kirayı ödeyemeyecek durumda olan emeklilere ise kira yardımı yapılması için Kanun Teklifi hazırladığını hatırlattı.

ANORMAL KİRA ARTIŞLARI SOSYAL SORUNLARA YOL AÇIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada anormal kira artışlarının, ciddi sosyal sorunlara yol açtığını hatta yuva yıkacak boyutlara ulaştığını belirtti.

Niğde’de emlak danışmanı Hulusi Çankaya’yı ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çankaya’ya son yıllarda artış gösteren kira sorununun nedenlerini ve çözüm önerilerini sordu.

YÜZDE 25 ARTIŞ UYGULAMASINA KİMSE UYMUYOR

Emlak danışmanı Çankaya, siyasi iktidarın kira artışının önüne geçebilmek için yılık yüzde 25 oranındaki kira artışı uygulamasını gündeme getirdiğini ancak bu uygulamaya riayet eden ev sahibi sayısının yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

2 BİN LİRA OLAN EV KİRASI 6 BİN LİRAYA, 3 BİN LİRA OLAN İSE 8 BİN LİRAYA ÇIKTI

Ev sahiplerinin aylık kirası 2 bin lira olan evin yeni kirasını 6 bin liraya, 3 bin lira olan evin yeni kirasını ise 8 bin liraya çıkardığını anlatan Hulusi Çankaya, buradan da anlaşıldığı gibi yüzde 25’lik artışa hiçbir ev sahibinin uymadığını ifade etti.

SAHTE TAPU DEVRİ İLE KİRACIYI ÇIKARMAYA ÇALIYAN EV SAHİPLERİ VAR

Ev sahiplerinin mevcut kiracıyı evde çıkartıp, yeni kiraca alabilmek için farklı yöntemler deneğine de dikkat çeken emlak danışmanı Hulusi Çankaya, “Ev sahipleri, ‘oğlum gelecek’, ‘kızım evlenecek’ gibi bahanelerde kiracıyı çıkaramazsa bile tapuya girip evi satmış gibi gösterip kiracını çıkarıyor ve yeni kiracıyla çok daha yüksek bir kira ücretine anlaşıyor” diye konuştu.

EV SAHİBİ 11 BİN 400 LİRA MAAŞ ALAN ÖĞRETMEN KIZIMDAN 7 BİN 500 LİRA İSTİYOR

Ev sahibinin yüksek kira talebinden mustarip olduğunu belirten bir kiracı ise “Efendibey Mahallesi TOKİ Evlerinde kirada oturuyorum. 3 üniversite bitiren ve öğretmenlik yapan kızım 11 bin 400 lira maaş alıyor. Ev sahibi 2 bin lira olan kira için 7 bin 500 lira istedi. Maaştan alan 4 bin lira ile nasıl geçineceğiz?” diye sordu.

EMEKLİ 7 BİN LİRA KİRAYI NASIL ÖDEYECEK?

7 bin 500 lira emekli maaşı aldığını söyleyen vatandaş, ev kiralarının da 7 bin -7 bin 50 lira arasında değiştiğini belirterek. “ 7 bin lirasını kiraya verirsem kalan 500 lira ile ne yapayım. Evde 2 kişiyiz. Birer ekmek yesek de kalan 500 lira yetmiyor, 600 lira daha lazım” diyerek, ev kiralarındaki anormal artışın geldiği son noktaya dikkat çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise ev kiralarındaki artışın ev sahibi ve kiracı arasında sorun olmaya devam ettiğini, siyasi iktidarın koyduğu tavan ücret uygulamasına ise uyan ev sahibi sayısının az olduğunu kaydetti.

SORUNUN ÇÖZÜM ADRESİ MECLİS’TİR

Sorunun çözüm adresinin Meclis olduğuna değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Meclis bu konuda çalışma yapmalı, tüm kesimleri dinleyerek ara çözüm bulmalı. TBMM Başkanlığına konuyla ilgili Genel Görüşme Talebinde bulundu. Çünkü sorun giderek büyüyor ve derinleşiyor. Ev sahibi de kiracı da haklı ancak önemli ölçüde mağdur olan kesim kiracı kesimi” dedi.

EV SAHİBİ OLMAYAN DAR GELİRLİYE KİRA YARDIMI ŞART

TBMM Başkanlığına, ev sahibi olmayan emeklilere kira yardımı yapılması konusunda da Kanun Teklifi verdiğini hatırlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Devletin yapması gereken kirada olan emekliyi koruyarak önlemler almasıdır. Enflasyonun tek haleli rakama düşünceye kadar kira yardımı yapılmalı. Kira yardımı ile dar gelirli, sabit gelirli, ekonomik durumu iyi olmayan, asgari ücretle yaşamak zorunda kalan kesimlere destek verilmeli, sosyal devlet bunun için var” diye konuştu.

KİRA ARTIŞI TOPLUMSAL SORUN OLDU

Genel Görüşme talebinin de Meclis’te değerlendirilmesini isteyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Emeklinin, dar gelirlinin, sabit gelirlinin, memurlarda düşük maaş alanların içinde bulunduğu sorunların irdelenmesi büyük bir ihtiyaçtır. Çünkü kavgalar çıkıyor, ayrılmalar oluyor. Kira artışı sorunu toplumsal soruna dönüştü. Önlem alınmalı” önerisinde bulundu.

EV SAHİBİ DE HAKLI KİRACI DA HAKLI

Ev sahibinin ekonomik krizin etkisiyle geliri düştüğü için kira artışı yaparak evine gelir sağlamaya çalışırken kiracının ise yüksek kiraları ödeyemediğine dikkat çeken Gürer, “İşin temelini enflasyon artışı oluşturuyor. Yüzde 60’a yakın enflasyonun olduğu bir süreçte ev sahibi mağduriyetini kira artışıyla gidermeye çalışıyor. Kiracı da geliri düşük olduğu için kirayı ödeyemiyor. Siyasi iktidar ise ‘sorunu çözdüm ayağında’ ama ortada çözülen bir şey yok” ifadelerini kullandı.

AİLELER DAĞILIYOR

Kira sorunu nedeniyle kimi ailelerin, yuvaların dağıldığını anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçtiğimiz günlerde pazarda gezerken bir vatandaş geldi ve eşini akbabasının evine gönderip kendisinin de babasını evinde kalmaya başladığını söyledi. Buna benzer örnekler çok. Kira artışı çok kesimi olumsuz etkiledi. Aileler dağılma noktasına geldi” değerlendirmesinde bulundu.

GÜRER’DEN KİRA ARTIŞI ÖNERGESİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıla göre 4-5 kat artış gösteren ev ve işyeri kira fiyatlarının bu denli artmasını, TBMM Başkanlığına sunduğu Araştırma Önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

KİRA ARTIŞI GENÇLERİN PLANLARINI DA BOZUYOR

Kira fiyatlarının bu kadar hızlı ve yüksek bir şekilde artış göstermesi, birçok vatandaşın temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırdığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kira maliyetlerinin artmasıyla birlikte, insanlar aile bütçelerini zorlamakta ve temel gereksinimleri arasında denge kurmaya çalışmaktadır. Bu durum, ekonomik güvensizlik ve belirsizlik hissini artırarak, vatandaşların geleceğe dair kaygılarını beslemektedir. Kira fiyatlarındaki düzensiz ve önlenemeyen yükseliş, yoksulluk riskini artırmakta ve gelir eşitsizliğini derinleştirmektedir. Düşük gelirli kesimler, artan kira maliyetleri karşısında daha fazla zorluk yaşarken, yüksek gelirli kesimler bu artışlardan daha az etkilenmektedir. Bu durum, toplumsal dengesizlikleri artırmakta ve toplumun bütünlüğünü zayıflatmaktadır. Kira artışlarının bu denli yüksek olması, aynı zamanda genç nüfusu olumsuz etkilemektedir. Gençler, iş kurma ve aile kurma planlarını gerçekleştiremezken, ev sahibi olma hayallerinden de giderek uzaklaşmaktadır. Bu durum, genç kuşaklar için ekonomik güvencesizlik ve belirsizlik içinde büyümelerine yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

SİYASİ İKTİDAR SÜRECİ DOĞRU YÖNETEMEDİ

​Yaşanan olumsuzlukların arkasında iktidarın süreci doğru yönetememesi ve geçici çözümlerle yetinmeye çalışmasının yattığını kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kira sorununun daha da büyümesine yol açan bu yaklaşım, gün geçtikçe daha da karmaşık hale gelmektedir. Günümüzde kamuoyuna yansıyan kiracı-ev sahibi tartışmaları, kira meselesinin ne kadar ciddi bir hale geldiğini göstermektedir. Özellikle büyük şehirlerdeki kira fiyatlarının memur maaşlarını bile aştığı bir dönemde, asgari ücret ve emekli maaşı ile artık ev kirasını ödemek olanaksız hale gelmiştir. Geçici ve yüzeysel çözümler yerine, kalıcı ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi gereklidir. Aksi halde, kiracılar ile ev sahipleri arasındaki gerilim sadece artacak ve sorunlar daha da derinleşecektir. Geçmiş dönemlerde böylesine ciddi bir kira fiyatı artışının yaşandığı ve kiracı-ev sahibi ilişkisinin bu kadar gergin bir evreye taşındığı bir dönem yaşanmamıştır. Özellikle büyük şehirlerdeki kira fiyatlarının hızla yükselmesi, asgari ücretli çalışanlar, emekliler ve kamu çalışanları gibi geniş toplumsal grupları zor durumda bırakmaktadır. Günümüzde ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan bu kesimler, artık barınma sorunuyla karşı karşıyadır. Bu durum, asgari ücretli çalışanlar ve emekliler gibi toplumsal grupların barınma konusunda zorluk çektiği bir ülke konumuna düşmemize neden olmaktadır. Evden çıkarılıp çadırda kalan ya da kiralık ev tutamadığı için ayrı ayrı anne babalarının yanında yaşam sürdürüp dağılan aileler dahi mevcuttur” şeklinde konuştu.

KİRA ARTIŞINDA ADİL DENGE SAĞLANMALI

Kira fiyatlarının fahiş derecede artmasının, sosyal adaleti sarsan, yoksulluğu artıran ve toplumsal dengeleri bozan bir etki yarattığını ve vatandaşların yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu nedenle, kira politikalarının toplumsal refahı gözetmesi ve adil bir dengeyi sağlaması büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı kira fiyatlarındaki artışların vatandaşlarımızın ekonomik durumu ve yaşam standartları üzerindeki olumsuz etkileri ve kira artışlarında oluşan sorunların ele alınması, sorunun çözüme kavuşturulmasına yönelik değerlendirme ve önermeleri de kapsayacak bir yön göstericiliğinin sağlanması için TBMM Genel Kurulu'nda Genel Görüşme açılması gerekir” ifadelerini kullandı.