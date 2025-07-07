Kira artışlarına emlakçılardan tepki: Bir denetim mekanizması kurulmalı

Hakan Akçam, yaptığı yazılı açıklamada kiralardaki artışlara işaret ederek, bu artışların sadece ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını vurguladı.

Akçam, açıklamasında “Bugün ev sahipleri kira belirlerken TÜFE’ye değil, döviz kuruna bakıyor çünkü konut, yatırımcının gözünde TL’nin değer kaybına karşı güvenli liman haline geldi. İstanbul gibi büyük şehirlerde üç odalı dairelerin 2020’de 600 dolar civarında olan kira bedeli bugün 1700 doları aştı. Piyasa psikolojisi dediğimiz şey, beklentilerle şekillenir. Bir bölgede bir ev 20 bin TL’ye kiraya verildiyse, yan sokaktaki ev sahibi de 18 bin TL istemeye başlıyor. Bu zincirleme fiyatlama sarmalı, arz-talep dengesiyle açıklanamayacak bir noktaya geldi” ifadelerine yer verdi.

Boş konut sayısının artmasına rağmen kira fiyatlarının düşmemesini “fiyatların artık ihtiyaçla değil, fırsatla belirlendiği” şeklinde değerlendiren Akçam, bunun kentlerin sosyolojik yapısını da değiştirdiğine işaret etti. Akçam, “Kiracılar sistem dışına itiliyor, orta gelirli vatandaşlar kent merkezlerinden uzaklaştırılıyor. Barınma hakkı, piyasa mantığına terk edilemeyecek kadar temel bir haktır” dedi.

"TOKİ UZUN VADELİ KİRALAMA MODELİ UYGULAMAYA KOYABİLİR"

Hakan Akçam, çözüm önerilerini şöyle sıraladı: