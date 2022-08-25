Öğrencileri bekleyen büyük tehlike; kira fiyatları aldı başını gitti

Üniversite sınavında istedikleri bölüme yerleşen 850 bin 631 genç, 22 Ağustos Pazartesi gününden itibaren kayıt yaptırmaya başladı. Sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler şimdi de “barınma” telaşına düştü.

Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlara başvurular dün başladı, 28 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek. KYK yurtlarına başvurular tamamlandığında üniversite öğrencilerinin büyük bölümünün barınma sorunu çözülmüş olacak. KYK yurtları dışında öğrenciler için üç alternatif bulunuyor; üniversite yurtları, özel yurtlar ve Ev ya da oda kiralamak.

Hürriyet’in haberine göre, İstanbul’da ev arayan öğrenciler için fiyatlar semtlere göre değişiklik gösterse de kiralar 5 bin TL’den başlayıp 25 bin TL’ye kadar çıkıyor. Çareyi oda kiralamakta arayanların karşısına ise hem yüksek fiyatlar hem de kötü yaşam alanları çıkıyor.

İnternet sitelerinde yer alan kiralık ilanlarında, ‘süit oda’ olarak sunulan ancak penceresi bile olmayan odalar için 2 bin 750 ile 3 bin 250 TL arasında Kira isteniyor. Pencereli oda farklı olarak da 500 TL talep ediliyor.

İSTANBUL’DA EN PAHALI İLÇELER

Ev kiraları evin konumuna göre değişirken en yüksek kira istenen ilçeler arasında Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar var. Ulaşım rahatlığı nedeniyle tercih edilen bu ilçelerdeki emlakçılar, “Elimizde ev yok, bu da fiyatları etkiliyor. Ev sahipleri 3 bin liralık eve 10 bin lira istiyor” diyor.

Kadıköy’de Marmara Üniversitesi kampusu civarında emlakçılık yapan Abdülkadir Kılıçkap, öğrencilerin taleplerini geri çevirmek zorunda kaldıklarını söylüyor: “Öğrenciler gelmeye başladı ama onlara hitap edecek ev yok. 1+1’ler için 8-10 bin liradan aşağı fiyat veremiyoruz. Ev sahipleri geçen sene 2 bin lira olan eve şimdi 8 bin lira istiyorlar.”

ARTIK ÖĞRENCİLERE KİRALAMAK İSTİYORLAR

Beşiktaş’ta emlakçılık yapan Turan Al ise öğrencilerin 2+1 evde 4 kişi kalma çözümüne gittiğini, böylece 12-13 bin lirayı bulan kirayı paylaştıklarını söylüyor. Üsküdar’da emlakçılık yapan Cem Karaman da eskiden Öğrenci istemeyen ev sahiplerinin artık öğrencilere ev vermek istediğini anlatıyor: “Bu dönem öğrenci daha kıymetli, çünkü evde uzun soluklu kalmıyor. Ev sahipleri artık öğrenciye ev verdiğinde ‘en azından kısa süre sonra evden çıkar piyasayla aldığım kira arasında makas açılmaz’ diye düşünüyor.”

ÖĞRENCİ KENTLERİNDE KİRA FİYATLARI

Öğrencilerin yoğunlukta olduğu illerde kiralık ev fiyatları yükselişte. Öğrenciye kiralık ev fiyatları İzmir’de 3 bin TL’den 11 bin TL’ye, Ankara’da 4 bin TL’den 12 bin TL’ye, Eskişehir’de 3 bin TL’den 7 bin TL’ye, Antalya’da 3 bin 500 TL’den 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Doğu Anadolu’da öğrenci nüfusunun fazla olduğu illerden Erzurum’da ise 2+1 evi 1250 TL’ye kiralamak mümkün. İç Anadolu Bölgesi’nin öğrenci şehri Sivas’ta da öğrenciye verilen evlerin kiraları 2 binden başlıyor, 4 bin TL’ye kadar çıkıyor.

YURTLARDA KAPASİTE 800 BİNİN ÜZERİNDE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeniden yapılıp modernleştirilen Ankara Cebeci Öğrenci Yurdu’nda dün düzenlediği basın toplantısında, KYK yurtlarıyla ilgili açıklama yaptı. Kasapoğlu, KYK yurtlarında 2002 yılında 198 bin olan yatak kapasitesinin bu yıl 800 binin üzerine çıkarıldığını, böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesine ulaşıldığını, ranzalı oda sayısının da yüzde 10’a düştüğünü söyledi. Kasapoğlu, “Benzer Yurt imkânları sunan başka bir ülke yok.” dedi.

Bakan Kasapoğlu, dün başlayan ve e-Devlet üzerinden yapılan KYK yurt başvurularının 28 Ağustos Pazar gününe kadar devam edeceğini de kaydetti.

ÜCRETLER İÇİN EYLÜLÜ BEKLEYİN

Bakan Kasapoğlu, KYK yurtlarının bu yılki ücretleriyle ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialara karşılık da “Ücretlerle ilgili resmi açıklamayı eylül ayı içerisinde yapacağız. Onun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemeli.” dedi.

ÖZEL YURTLARDA 307 BİN KAPASİTE

- Yükseköğretim Kurumu’nun(YÖK) verilerine göre, 8 milyon 296 bin 959 üniversite öğrencisi var. Örgün eğitim alanların sayısı ise 3 milyon 761 bin 637.

- Türkiye genelindeki resmi ve özel yurtlara bakıldığında KYK yurtlarında kapasite Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni yapılan yurtlarla 800 binin üzerine çıktı.