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Nakliye sektörü can çekişiyor: Kira fiyatları en çok onları vurdu

Kira fiyatlarının fahiş bir şekilde yükselmesi nedeniyle taşınmalar azalınca evden eve nakliye işi de geçen seneye göre azaldı. Öte yandan öğrencilerin eşyalı ev tercihi de nakliye sektörünü vuran bir diğer gerekçe olarak dikkat çekti.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 14:53
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Kira fiyatları en çok onları vurdu: Nakliye sektörü can çekişiyor

Nakliye sektörü can çekişiyor: Kira fiyatları en çok onları vurdu
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Evden eve nakliye sektörü, artan kiralık konut fiyatları nedeniyle kan kaybetti. Kiracılar oturdukları evi değiştirmek istemeyip taşınmayınca, nakliye işleri geçtiğimiz senelere göre azaldı.

İHA'nın haberine göre, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Eskişehir’de, üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından her sene yaşanan nakliyat hareketliliği, bu sene yaşanmadı. Kira masraflarının yanı sıra eşya ve nakliye masrafını da karşılamak istemeyen öğrencilerin tercihi, daha çok eşyalı evler oldu.



"EŞYALI DAİRELER DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR"
Eskişehir’de 9 yıldır öğrencilerin eşyalarının evden eve nakliyesini yapan Erkan Turan, vatandaşın ev bulmakta zorlandığı için işlerinin düştüğünü belirtti.

Nakliye masraflarının da geçtiğimiz seneye göre neredeyse iki katına çıktığını dile getiren Turan,” Geçen seneye göre yoğunluk azaldı. İnsanlar ev bulmadıkları ve kiraların artmasından dolayı çok şikayetçi. Şu anda eşyaları daireler daha çok tercih ediliyor. Ben de öğrenci olsam benim de tercihim bu yönde olurdu. Geçtiğimiz sene şehir içi 50 TL ila 100 TL arası olan fiyat, bu sene 250 TL ile 300 TL arası değişiyor.” diye konuştu.

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