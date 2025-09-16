Kira getirisinde şampiyon iller açıklandı!

Kaynak: Haber Merkezi
Gayrimenkul analiz platformu Endeksa, Türkiye’nin konut piyasasına ilişkin güncel verilerini paylaştı. Raporda şehirler, kira verimliliği ve yatırımın geri dönüş süresi üzerinden değerlendirilmelere yer verildi. Kira getirisi en yüksek olan iller sıralandı.


İşte yayımlanan rapor kapsamında kira getirisi en yüksek olan 10 şehir…


10- Hatay


Ortalama 18 bin 13 lira


Getiri yüzde 7,91

konut.jpg

9- Denizli


Ortalama 15 bin 305 lira


Getiri yüzde 7,92


8- Sakarya


Ortalama 18 bin 942 lira


Getiri yüzde 7,92


7- İzmir


Ortalama 27 bin 660 lira


Getiri yüzde 7,96


6-Eskişehir


Ortalama 17 bin 451 lira


Getiri yüzde 8,09


5- Kahramanmaraş


Ortalama 19 bin 384 lira


Getiri yüzde 8,26


4- Van


Ortalama 16 bin 352 lira


Getiri yüzde 8,37


3- Tekirdağ


Ortalama 19 bin 846 lira


Getiri yüzde 8,71


2- Şanlıurfa


Ortalama 15 bin 929 lira


Getiri yüzde 8,76


1- Ankara


Ortalama 28 bin 592 lira


Getiri yüzde 10,47

