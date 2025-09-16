Kira getirisinde şampiyon iller açıklandı!

Endeksa tarafından yayımlanan Türkiye’^nin konut piyasasına yönelik veriler içeren güncel raporda şehirlerin kira verimliliği ve yatırım geri dönüş süreleri değerlendirildi. Kira getirisi yüksek iller sıralandı.
İşte yayımlanan rapor kapsamında kira getirisi en yüksek olan 10 şehir…
10- Hatay
Ortalama 18 bin 13 lira
Getiri yüzde 7,91
9- Denizli
Ortalama 15 bin 305 lira
Getiri yüzde 7,92
8- Sakarya
Ortalama 18 bin 942 lira
Getiri yüzde 7,92
7- İzmir
Ortalama 27 bin 660 lira
Getiri yüzde 7,96
6-Eskişehir
Ortalama 17 bin 451 lira
Getiri yüzde 8,09
5- Kahramanmaraş
Ortalama 19 bin 384 lira
Getiri yüzde 8,26
4- Van
Ortalama 16 bin 352 lira
Getiri yüzde 8,37
3- Tekirdağ
Ortalama 19 bin 846 lira
Getiri yüzde 8,71
2- Şanlıurfa
Ortalama 15 bin 929 lira
Getiri yüzde 8,76
1- Ankara
Ortalama 28 bin 592 lira
Getiri yüzde 10,47