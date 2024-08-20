Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı

3,7 MİLYON KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı verilerine atıfta bulunan Tanrıvermiş, beyanda bulunan ev sahibi sayısının 1,8 milyon olduğunu, ancak yaklaşık 3,7 milyon ev sahibinin asgari beyanname vermediğini belirtti.
Tanrıvermiş, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılmasının planlandığını hatırlatarak, bu uygulamanın konut piyasasında şeffaflığı ve güvenilirliği artıracağını vurguladı. Sözleşmelerin dijital ortama aktarılmasıyla birlikte, kira piyasasında daha adil bir denetim mekanizmasının kurulacağına dikkat çeken Tanrıvermiş, bu adımın piyasanın düzenlenmesinde önemli bir rol oynayacağını ifade etti.