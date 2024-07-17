Kira tespit davası açacaklar dikkat. Yargıtay son noktayı koydu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kira tespit davası açacaklar dikkat. Yargıtay son noktayı koydu

2 yıldır devam eden yüzde 25'lik kira sınırlamasının kalkmasının ardından ev sahipleri kiracılarına yapacağı zammı hesaplarken Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı.

2 yıldız zam sınırlaması nedeni ile konutlarının kiralarının piyasanın altına düştüğünü savunan ev sahipleri kira uyarlama davası açmak üzere adliyelerin yolunu tuttu.

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Ancak bir davada Yargıtay enflasyon nedeniyle paranın değerinde yaşanan kayıp nedeni ile kira uyarlama isteğinin genel değil özel hükümlere göre yapılması gerektiğine karar verdi. Yargıtay bu kararla kiranın uyarlanmadan 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanmasına hükmetti.

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GENEL DEĞİL ÖZEL HÜKÜM GEREK

Evlerinin kira bedellerinin yüksek enflasyon nedeni ile düşük kaldığını savunan konut sahiplerine kötü haber Yargıtaydan geldi. Yargıtay, yüzde 25 oranında kira artış sınırının kaldırılmasından sonra ev sahiplerinin fahiş zam taleplerinin önüne geçecek kritik bir karar aldı.

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Yargıtay enflasyon nedeni ile paranın değer kaybını gerekçe gösteren kira uyarlama taleplerinin genel hükümlere tabi olduğuna ve uyarlama için özel hükümler gerektiğine karar verdi. Böylece dava kira bedelinin yine 12 aylık TÜFE ortalamasının dikkate alınması yönünde sonuçlandı.

PARANIN DEĞER KAYBI GENEL HÜKÜM SAYILDI

Aktarılan bilgilere göre Yargıtay, ev sahibi ve kiracı arasında kira artış oranına dair bir anlaşma olup olmadığına bakılmaksızın, 5 yıldan daha uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmeleri için yeni yıl kira bedelinin hâkim tarafından ortalama TÜFE değişiklik oranı, konutun durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde bulundurularak adil bir biçimde belirlenmesi gerektiğine karar verdi.

Kararda kira sözleşmesinin süresinin kısa, uzun ya da belirsiz olmasının kira belirlemesinde fark oluşturmadığı vurgulandı. Yargıtay, açılacak olan davalarda Türk Borçlar Kanunu’nun tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını aşmamak kaydıyla geçerli olan 344. maddesinin temel alınması gerektiğini belirtti

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