Kira yardımı alamayan depremzede isyan etti: AFAD'a ulaşamıyoruz. İçişleri Bakanlığı da tersleyip telefonu kapatıyor

Özel haber/ Ayşe MEMİŞ / Yeniçağ

Türkiye’yi yasa boğan depremlerden 11 il etkilenirken 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, binlerce vatandaş da yaralandı.

Depremin yaraları sarılmaya devam ederken depremzedeler hem barınma da hem de beslenme de büyük sıkıntılar yaşamaya devam ediyor.

Deprem sonrası afetzedelere yardımlar, yardım ödemeleri yapılmaya başlandığı öne sürülmüş ve ev sahibi olan depremzedelere 5 bin TL , kiracı olan depremzedelere ise 3 bin TL yardım yapılacağı söylenmişti.

Ancak Hatay Antakya’da yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir depremzede evinin yıkık olduğu halde depremden bu yana hiçbir şekilde kira yardımı alamadıklarını söyledi.

Depremzedenin aktardıklarına göre, e-devlette bir başvuru yapıldı ama durum günlerdir belirlenemedi.

“AFAD’A ULAŞAMIYORUZ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TERSLEYİP TELEFONU YÜZÜMÜZE KAPATIYOR”

AFAD’ı ve İçişleri Bakanlığı’nın defalarca aradıklarını söyleyen depremzede olumsuz cevaplar ve tavırlarla karşılaştıklarını da belirtti.

Afetzede kira yardımı için AFAD’ı aradıklarında ya ulaşamadıklarını ulaştıkların da da AFAD’ın “Kira yardımını biz buradan göremiyoruz” cevabını aldıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı’nı da arayan afetzede, bir kadın çalışanla görüştüklerini ancak olumsuz bir tavırla, terslemeyle karşılaştıklarını ve telefonu yüzlerine kapattıklarını söyleyerek isyan etti.

(Depremzedenin ağır hasarlı evi)

Antakyalı depremzede, “Kira yardımı vereceğiz dediler, vermediler, vermeyeceklerse bilelim, neden vereceğiz dediler o zaman” şeklinde tepki gösterdi.

Depremzede başka depremzede tanıdıklarının da hala kira yardımı alamadığını da açıkladı.

EV SAHİBİNE 5, KİRACIYA 3 BİN TL YARDIM VERİLECEK DENMİŞTİ

Depremzedelere afet sonrası taşınma, barınma gibi yardımlarda bulunacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacağını söylemişti.

Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; kiracıya 3 bin TL, ev sahibine ise 5 bin TL kira yardımı yapılacağı belirtilmişti.

"KİRA BEDELİ ÖDEME SURETİYE KONUTLARA GEÇMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Ancak deprem bölgesinden gelen bilgilere göre, hem çadırlarda kalan hem de bir yakınının yanına sığınan depremzedeler birçok sorunla karşı karşıya.

Erdoğan Hatay'da yaptığı açıklamada "Bütün bunların yanında, çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. İster Adıyaman'da gidilebilecek konutlar varsa, oralarda kira olarak veya farklı illere geçmek suretiyle, farklı illerde de kiralama suretiyle bir yıl itibariyle buralarda benim vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada da biz, buradaki konutları inşa etmiş, yapmış olacağız." demişti.