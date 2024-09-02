Kira zammı ne kadar olacak? Milyonların gözü enflasyon rakamlarında

Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte ev kiralarına yapılacak kiralar da kesinleşmiş olacak. Peki Eylül ayında kira zammı ne kadar olacak?

Ağustos'ta kira zam oranı 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 65,93 olması nedeniyle yüzde 65,93 olarak uygulanmıştı.

Türk ekonomisini bu hafta yoğun bir gündem bekliyor. İş dünyası ve vatandaşlar enflasyon rakamlarına odaklanmışken yine bu hafta büyüme ve ihracat rakamları da açıklanacak. Orta Vadeli Program dahilinde yapılan düzenlemeler de yakından takip ediliyor.

Enflasyon rakamlarının açıklanması aynı zamanda milyonlarca dükkan ve ev sahibi ile kiracılarını da yakından ilgilendiriyor. TÜİK merakla enflasyon rakamlarını ise yarın açıklayacak.

AĞUSTOS'TA KİRA ZAMMI YÜZDE KİRA ZAMMI YÜZDE 65,93 OLARAK BELİRLENMİŞTİ

TÜİK tarafından Temmuz 2024 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yıllık enflasyon ortalaması da belli olmuş, Ağustos ayında yapılabilecek kira zammı oranı yüzde 65,93 olarak hesaplanmıştı.

Temmuz ayında, tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23, yurt içi üretici fiyat endeksi ise yıllık yüzde 41,37, aylık yüzde 1,94 oranında gerçekleşmişti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NASIL?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 yükseleceği tahmininde bulundu.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü duyurulacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla yapıldı. Buna göre, ekonomistlerin Ağustos'ta enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 şeklinde hesapladı

Ankete katılan ekonomistler Ağustos için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 olarak belirledi.

Ekonomistlerin Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye düşmesi bekleniyor. Bu da kira zam oranlarını bir miktar aşağıya çekecek.