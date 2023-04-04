Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın batak oynadığı görüntüler gündem oldu

Adanalı vatandaşlarla olan iletişimini koparmamak adına ziyaretlerde bulunan Zeydan Karalar, Barbaros Mahallesi'nde kahvehane esnafını ziyaret etti.

Gittiği yerlerde vatandaşlarla sohbet etme fırsatı da bulan Karalar ziyaret ettiği bir kıraathanede vatandaşlarla birlikte batak oynadı. Karalar'ın o anları bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

Başkan Karalar'ın vatandaşlarla birlikte geçirdiği vakitlere dair görüntüler sosyal medyada viral olurken binlerce kez izlendi. Karalar, sosyal medya hesabından bu ziyarete dair şu paylaşımda bulundu:

"Günün her saati hemşehrilerimizle beraberiz.

Barbaros Mahallesi'nde kahvehane esnafımızı ziyaret ettik, kardeşlerimizin çay sohbetine ortak olduk.

Bizi gittiğimiz her yerde sıcaklık ile karşılayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."