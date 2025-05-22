Kıraathanede başlayan kavga kanlı bitti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kıraathanede başlayan kavga kanlı bitti

Düzce’de kıraathanede başlayan husumet kavgası sokağa taştı. Silahların çekildiği kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde, Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'taki kıraathanede meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen S.Ü. ile S.A. arasında çıkan tartışma, sokağa taşıp kavgaya dönüştü. S.Ü., yanındaki tabancayla ateş ederek S.A.'yı bacağından yaralayıp kaçtı. Tabancadan çıkan mermiler, çevredeki iş yerlerine de isabet edip, camlarını kırdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından S.A. hastaneye kaldırıldı. S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan şüpheli S.Ü. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kıraathanede başlayan kavga kanlı bitti

Kıraathanede başlayan kavga kanlı bitti

Kıraathanede başlayan kavga kanlı bitti

Kıraathanede başlayan kavga kanlı bitti

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