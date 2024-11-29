Kıraathanede çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kıraathanede çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü var

Antalya'da kuzeninin daha önce çalıştığı yerden kalan alacağı iddiasıyla kıraathaneye giden kişi, çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kendisine tabancayla ateş edilmesi sonucunu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'da kuzeninin daha önce çalıştığı yerden kalan alacağı iddiasıyla kıraathaneye giden kişi, çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kendisine tabancayla ateş edilmesi sonucunu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle 2447 sokak üzerinde yer alan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre Uğur Akyol (37), kuzeninin daha önce çalıştığı kıraathanede sigorta işlemleri ve kalan parasını alması için iş yeri sahibiyle telefonda görüştü. Kıraathaneye gelen Uğur Akyol, iş yeri sahibi ve iş yeri sahibinin yeğeni F. D. (33) ile tartışmaya başladı. Kıraathane dışına kadar taşan tartışma sonrası F. D., yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak Uğur Akyol'a ateş etmeye başladı. Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipler, vücuduna isabet eden mermilerden dolayı ağır yaralanan Akyol'u ilk müdahalenin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Akyol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. F. D. ise suç aletini 2442 sokak üzerine atarak önce taksi ile ardından araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Takipte olan motorize yunus ekipleri, kaçan F. D'yi yakaladı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen F. D. gözaltına alınırken, Uğur Akyol'un cenazesi otopsi için götürüldüğü Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan, sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı.

Kıraathanede çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü var

Kıraathanede çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü var

Kıraathanede çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü var

Kıraathanede çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü var

Son Haberler
Narin cinayetinde büyük delil! İki elini dizine koyarak kendini yere attı
Narin cinayetinde büyük delil! İki elini dizine koyarak kendini yere attı
Galatasaraylı futbolculara özel üretilen formaların çalınmasına ilişkin davada karar çıktı
Galatasaraylı futbolculara özel üretilen formaların çalınmasına ilişkin davada karar çıktı
Gazetecilerden yeni medya oluşumu! Yayın hayatına başladı
Gazetecilerden yeni medya oluşumu! Yayın hayatına başladı
İYİ Partili Kürşad Zorlu: Suriye’deki gelişmeler iyi okunmalı ve değerlendirilmelidir
İYİ Partili Kürşad Zorlu: Suriye’deki gelişmeler iyi okunmalı ve değerlendirilmelidir
Otomobil dereye düştü
Otomobil dereye düştü