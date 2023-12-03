Kıraathanedeki tartışmada silahlar konuştu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şüpheli, husumetlisini kıraathanede tabancayla bacağından vurdu. Şüpheli kaçarken, kanlar içinde kalan yaralı ise araca bindirilerek hastaneye götürüldü.

KAYNAK: İHA
Kıraathanedeki tartışmada silahlar konuştu

Edinilen bilgiye göre, E.Ö. ile husumetlisi olduğu öğrenilen G.A.'nın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle G.A., yanındaki tabancayı çıkartarak, E.Ö.'ye ateş etti. Kurşunların bacağına isabet ettiği E.Ö. kanlar içerinde yere yığıldı. Saldırgan G.A. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı E.Ö., bir araca bindirilerek İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cadde ve kıraathanede incelmelerde bulundu. Polis ekipleri, G.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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