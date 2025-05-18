Kıraathanenin önünde oturan gence kanlı infaz! 14 el ateş edildi

Kaynak: İHA

Gaziantep’te kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki genç, motosikletle gelen 2 şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi maaşkuyu caddesinde bulunan bir kıraathanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Kaplan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaplan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İKİSİ DE KAÇTI


Saldırının ardından geldikleri motosikletle kaçan 2 saldırgan ise polis tarafından her yerde aranıyor.

14 KOVAN BULUNDU

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırının gerçekleştirildiği yerde yaptığı incelemede 14 kovan toplarken saldırganların 2. Şarjörü takmaya çalışırken düşürdüğünü tespit etti.
Olayla ilgi geniş çaplı soruşturma başlattı.

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