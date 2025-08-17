Kıraç, konser öncesi Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarıyla buluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan'da konser veren Anadolu rock müziğinin sevilen sesi Kıraç, konser öncesi Yaşayan Miras Festival alanını ziyaret ederek Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarıyla buluştu.

Erzincan'da konser veren Anadolu rock müziğinin sevilen sesi Kıraç, konser öncesi Yaşayan Miras Festival alanını ziyaret ederek Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarıyla buluştu.

Kıraç, festival kapsamında geleneksel el sanatlarından; Mücevher Sâdekârlığı, Deri İşleme, Çarpana Dokuma, Çömlekçilik, Topaç Yapımı, Bakır Tel İşleme, Tespih Yapımı, Türk Okçuluğu, Akordeon ve Klarnet İcrası, Kemik Tarak Yapımı, Filografi, Sedefkârlık, Çorap Örücülüğü, Sepet Örücülüğü, Çini, Ahşap Baskı (Çit Baskı), Kilim Dokumacılığı, Mozaik, Kitre Bebek Yapımı, Cengerli Kilim Dokumacılığı, İğne Oyacılığı, Kutnu Dokuma, Cam Üfleme gibi birçok sanat dalından davet edilen ustaların Dörtyol Meydanı'nda hazırlanan stantlarını tek tek gezerek Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarıyla buluştu.

Türkiye'de ilk defa düzenlenen "Anadolu'nun Bakırcıları Erzincan'da" etkinliğini de gezen Kıraç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı Türkiye'nin dört bir yanından gelen Bakır Ustalarıyla, farklı tekniklerle ürettikleri ve işledikleri bakır ürünler hakkında sohbet etti. Erzincanlı sanatseverlerin ilgi gösterdiği festival alanı gezisinde Kıraç, hayranlarıyla da bir araya geldi.

