Kiracı dehşet saçtı! Tartıştığı ev sahibini bıçakladı

Kaynak: İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kiracı, tartıştığı ev sahibini bıçakla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Bayramoğlu Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

aw492320-01.jpg

Edinilen bilgilere göre, ev sahibi Emre Tosun, kiracısı Taner D.'yi evden çıkması için uyardı. Bu nedenle taraflar arasında bir süredir gerginlik yaşanırken, kiracı ev sahibi Tosun'u dairesine çağırdı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

aw492320-03.jpg

Kiracı, Emre Tosun'u kolundan ve karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların çığlıkları üzerine yaralı ev sahibi kendini dışarı attı.

aw492320-04.jpg

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içindeki Tosun'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, olaydan sonra kendisini dairesine kilitleyen Taner D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emre Tosun'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Son Haberler
Aşırı yeme davranışınızı tetikleyen neden bu olabilir
Aşırı yeme davranışınızı tetikleyen neden bu olabilir
Muğla'da şiddetli deprem... (7 Temmuz 2025)
Muğla'da şiddetli deprem... (7 Temmuz 2025)
Manavgat Belediyesi soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Manavgat Belediyesi soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Barcelona Szczesny'nin sözleşmesini uzattı
Barcelona'dan Szczesny kararı
Citgo satışı tekrardan mahkemelik oldu
Citgo satışı tekrardan mahkemelik oldu