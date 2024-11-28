Kiracı - ev sahibi kavgasında kan aktı

Kaynak: İHA
Kiracı - ev sahibi kavgasında kan aktı

Batman'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre Batman merkez Gültepe Mahallesi'nde bulunan su parkında toplanan ev sahibi ile kiracı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, kavgaya tarafların yakınları da katılınca ortalık savaş alanına döndü. Büyüyen kavgada 3 kişi yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili inceleme açıldı.

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