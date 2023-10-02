Kiracı eve giremesin diye kapıya yapıştırıcı sürdü

İstanbul Çekmeköy'de bir ev sahibi, anlaşmazlık yaşadığı kiracıları eve giremesin diye kapıların kilitlerine yapıştırıcı sürdü.

KAYNAK: İHA
Kiracı eve giremesin diye kapıya yapıştırıcı sürdü

Çekmeköy'de yaşanan olayda iddiaya göre, ev sahibi, kiralarını ödemedikleri gerekçesiyle kiracıları ile anlaşmazlık yaşadı. Ev sahibi, kiracılarının eve girememesi için kapıların kilitlerine yapışkan madde sürdü. Yaşanan anlaşmazlık sonrası binada yaşayan ev sahibi kiracıların bulunduğu dairelere ait sayaçları söktü, kiracılarına küfürler yağdırdı. Daha sonra kapıların deliğinde anahtar kırıp üstüne yapıştırıcı sürdü. Kiracılar ise günlerdir evlerine giremediklerini belirtti.

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Yaşanan olayların ardından ev sahibinden şikayetçi olan kiracılar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Ev sahibinin kapı kilidine sürdüğü yapıştırıcı yüzünden günlerdir evlerine giremediklerini belirten kiracılar akrabalarında kaldıklarını belirterek mağdur olduklarını ifade etti. Giysilerini bile değiştiremediklerini ve duş alamadıklarını belirten kiracılar ev sahibinden şikayetçi oldu.

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Ev sahibi ile anlaşmazlık yaşayan kiracı Selma Koç, "Ev sahibimiz yüksek kira istediği için biz de kabul etmedik. Elektrik, su ve doğalgaz saatlerimizi söküyor. Bizi kameralardan takip ediyor, evden gittiğimiz zaman anahtar ucunu kırıyor içine de yapıştırıcı sürüyor. Eve giremeyelim diye yapıyor bunu. Bunu defalarca yaptı ve biz çilingir çağırarak açtırdık. Burası benim evim ve ben burada yaşamak zorundayım. 40'tan fazla saatimizi söktü. Her seferinde biz karakola gidip ifade verdik. Binada bulunan diğer dairelerde bunu yapıyor" dedi.

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Günlerdir evlerine giremeyen kiracı Pınar Erdoğan, "Yaklaşık iki aydır bu baskı devam ediyor. Kiramızı 6 bin 500 liradan 14 bin lira yaptığını söyledi. Ben de ödeyemeyeceğimi söyledim. Devletin vermiş olduğu yüzde 25 kuralını hatırlattım. Daha sonrasında biz savcılığa gittik. Ev sahibi sahte kontrat düzenleyip elektrik ve suyumu kapattırdı. 2-3 gündür evime geldiğimde kapımın kilidinde yapışkan olduğunu gördüm. İkinci kez kapımı açtırıyorum. Ben şu anda dışarıda bir başkasının montu ile duruyorum. Benim evim var içeride eşyalarım var fakat evime girip eşyalarımı alamıyorum. Bir kadın olarak ben çantamda Karga burun taşıyorum, çünkü evime giremiyorum. Yağmur yağıyor montumu almak istiyorum, en temel ihtiyacım olan duş almak istiyorum. Gidip bir başkasının yanında kalmak istemiyorum. Şu anda arkadaşımın evinde kalıyorum ve onun kıyafetlerini giyiyorum" dedi.

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