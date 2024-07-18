Kiracı olduğu evden kaçan Suriyeliler muslukları bile çaldı. Vanayı açık bıraktılar evi su bastı

İstanbul Sultangazi’de bir evde kiracı olan Suriyeli aile evlerini gece saatlerinde gizlice boşattı. Aniden evi boşaltan aile muslukları bile söktü. Evin vanasını da açık bırakan aile kaçarken, muslukların sökülmesi nedeniyle akan tonlarca su dairenin içine doldu. Eve dolan su, beton duvardan sızarak alt kattaki daire ve dükkanlara zarar verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri Suriyeli ailenin kapıyı kilitleyerek anahtarı yanlarında götürdüklerini tespit etti. Çilingir ile kapının açılması sonrası eve giren ev sahibi ve polis ekipleri gördükleri manzara sonrası şoke oldu.

Eve dolan tonlarca su, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımı ile tahliye edildi. Ev sahibi kiracılardan şikayetçi olurken, polis ekipleri yakalama çalışmaları başlattı.