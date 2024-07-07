Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak

Mali destek, İstanbul Yenileniyor Platformu tarafından hazırlanacak projeye esas fizibilitede belirlenen daire kat brüt alan büyüklüğü için hesaplanan toplam borçlanma bedelinin 80 m²'ye kadar olan kısmı için sağlanacak.

Her bir hak sahibi, mali destekten bir defaya mahsus olmak üzere bir adet konut nitelikli bağımsız bölüm için faydalanabilecek. Bu destekten faydalanan hak sahibinin hissesi, 5 yıl süreyle KİPTAŞ uhdesinde kalacak.