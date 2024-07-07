Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak

KISTAS HANE GELİRİ OLACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "İstanbul Yenileniyor" projesi kapsamında, mali destek oranları hak sahiplerinin gelir durumuna göre belirlenecek. Proje, dar gelirlilere ve emeklilere özel destek sağlamayı hedefliyor. Destek oranları şu şekilde belirlendi:
- Hane içi toplam geliri 2 asgari ücretin altında olanlar için yüzde 60,
- Emekli olanlar için ise bu oran yüzde 65 olarak uygulanacak.
- Hane içi toplam geliri 3 asgari ücretin altında olanlar için yüzde 40,
- Emekli olanlar için bu oran yüzde 45 olarak belirlendi.