Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak

Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak
Kaynak: Haber Merkezi

Geçen yıl 600 lira olan konut sigortası primleri, bu yıl 5 bin 300 liraya yükselerek tüketiciler için önemli bir mali yük getirdi.

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Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak 1

Konut sigortasında yaşnan artışta enflasyon ve değerleme kaynaklı faktörlerin büyük rol oynadığı belirtiliyor. Sigorta uzmanları, bankaların müşterilere bu konuda yeterli bilgilendirme yapmadığını vurgulayarak, tüketicilere alternatif fiyat teklifleri almalarını öneriyor.

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Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak 2

Enflasyon ve değerleme faktörlerinin primlerdeki bu drastik artışta etkili olduğuna dikkat çekilirken, sigorta uzmanları en uygun poliçeyi seçmek için alternatif fiyat tekliflerini değerlendirmenin önemini vurguluyor.

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Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak 3

Tüketicilerin poliçe cayma veya iptal etme hakları bulunmakta olup, bu haklarını kullanarak 14 gün içinde primin tamamını geri alabilirler.

Bankalar sigorta yaptırılmasını talep etme hakkına sahip olsa da, tüketiciler istedikleri sigorta şirketinden poliçe yaptırma özgürlüğüne sahip.

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Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak 4

SÜREÇ HIZLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem direncini artırmak amacıyla yeni bir proje başlatıyor. Kentsel dönüşümü hızlandırmayı hedefleyen bu proje teklifi, İBB Meclisi'nin onayına sunulacak.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, "İBB Meclisi'ne sunduğumuz teklifin hayata geçmesiyle birlikte ilk kez gerçekten ihtiyaç sahiplerine yönelik büyük bir kampanyayı başlatmış olacağız. Ekonomik kriz koşullarında, yapım maliyetlerinin çok yükseldiği bu ortamda İBB olarak vatandaşlarımızın yanında olacak, kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandıracağız" şeklinde konuştu.

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Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak 5

Akgün, İstanbul için riskli yapıların acil dönüşümünün hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Hızlı tarama testinin 39 ilçe belediyesiyle İBB arasında yaygınlaşması için protokol yapılması, projemizin önemli bir parçası" dedi.

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Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak 6

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ aracılığıyla yeniden yapım maliyetlerine destek sağlayacak ve E Sınıfı yapılar için kira yardımı öngörecek. Ayrıca, Bayrampaşa'da geçici kiralık konut bölgesi kurulacak. İlçe belediyeleriyle ortak hizmet protokolüyle hızlı tarama ve bina incelemesi yapılacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duyurusuna göre, bu planın İBB Meclisi'ne sunulacağı belirtildi.

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Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak 7

ŞARTLAR AÇIKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hak sahiplerine yönelik yeniden yapım maliyetlerine destek sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor. Proje kapsamında mali destekten yararlanacak yapıların belirli şartları sağlaması gerekiyor:

- Yapı, 6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olmalı ve İstanbul Yenileniyor platformu tarafından uzlaşmaya varılmış olmalı.
- Hak sahibi kişinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin üzerinde başka bir taşınmaz olmamalı.
- İstanbul il sınırları dışında hisseli tapu sahibi olanların yüzde 50 ve daha az hisse sahibi olması gerekiyor. Tarımsal vasıflı mülkiyetler bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

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Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak 8

Mali destek, İstanbul Yenileniyor Platformu tarafından hazırlanacak projeye esas fizibilitede belirlenen daire kat brüt alan büyüklüğü için hesaplanan toplam borçlanma bedelinin 80 m²'ye kadar olan kısmı için sağlanacak.

Her bir hak sahibi, mali destekten bir defaya mahsus olmak üzere bir adet konut nitelikli bağımsız bölüm için faydalanabilecek. Bu destekten faydalanan hak sahibinin hissesi, 5 yıl süreyle KİPTAŞ uhdesinde kalacak.

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Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak 9

KISTAS HANE GELİRİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "İstanbul Yenileniyor" projesi kapsamında, mali destek oranları hak sahiplerinin gelir durumuna göre belirlenecek. Proje, dar gelirlilere ve emeklilere özel destek sağlamayı hedefliyor. Destek oranları şu şekilde belirlendi:

- Hane içi toplam geliri 2 asgari ücretin altında olanlar için yüzde 60,
- Emekli olanlar için ise bu oran yüzde 65 olarak uygulanacak.
- Hane içi toplam geliri 3 asgari ücretin altında olanlar için yüzde 40,
- Emekli olanlar için bu oran yüzde 45 olarak belirlendi.

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Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak 10

İstanbul Yenileniyor projesine başvuran ve uzlaşma sağlanan ilk etapta toplam 25 bin hane için yaklaşık 5 milyar TL destek sağlanacak. Bu desteklerle beraber, İstanbul'daki kentsel dönüşüm süreçleri hızlandırılacak ve riskli yapıların güvenli hale getirilmesi sağlanacak.

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Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak 11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen mali destek süreci 7 aşamada gerçekleşecek:

1. KİPTAŞ'ın ön sözleşme yapması: Hak sahipleri ile KİPTAŞ arasında ön sözleşme yapılacak.

2. Başvuruların Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne iletilmesi: Hak sahipleri tarafından yapılan başvurular, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne iletilerek kayıt altına alınacak.

3. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hane içi gelir tespiti: Hak sahiplerinin hane içi gelir durumu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tespit edilecek.

4. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından mülkiyet tespitleri: Proje kapsamında yer alan yapıların mülkiyet durumları, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

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Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak 12

5. Mali destekten faydalanacak hak sahiplerinin bilgilendirilmesi: Mali destekten faydalanacak hak sahipleri, süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilecek.

6. KİPTAŞ'ın inşaat ilerleme seviyelerinin İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü (İŞAT) ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bildirilmesi: KİPTAŞ, inşaat ilerleme durumlarını düzenli olarak İŞAT ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bildirecek.

7. İŞAT onayından sonra ödeme emirlerinin düzenlenmesi: İŞAT tarafından onaylanan inşaat ilerleme seviyeleri doğrultusunda, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından ödeme emirleri düzenlenecek ve mali destek ödemeleri gerçekleştirilecek.

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Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak 13

EMEKLİLERE 9 BİN LİRA DESTEK

İstanbul'da yüksek risk grubundaki E sınıfı binaların acil olarak tahliye, yıkım ve yenileme süreçlerini hızlandırmak amacıyla 6306 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda, emeklilere 9.000 TL, diğer hak sahiplerine ise 7.000 TL kira yardımı yapılacak. Toplamda 6.920 binada ve 62.000 bağımsız birimde yaşayan yaklaşık 80 bin kiracı bu destekten faydalanabilecek.

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Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak 14

Ayrıca, Bayrampaşa'da geçici konut hizmeti başlatılacak. Yıkımı tamamlanan alanlardaki KİPTAŞ stok daireleri geçici kiralık konut olarak kullanılacak. Yeni projeye katkı sağlayanlar da bu imkandan yararlanabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ işbirliğiyle Eyüpsultan, Sultangazi gibi ilçelerdeki kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmak için benzer uygulamaların yaygınlaştırılması planlanıyor.

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Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak 15

İLÇE BELEDİYELERİ İLE ORTAK ÇALIŞMA

İstanbul'daki deprem riskini azaltma çalışmaları kapsamında, ilçe belediyeleri ile yapılacak olan protokolle ağır hasar alması muhtemel yapıların hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve bu yapıların risklerinin azaltılması için çalışmalar hızlandırılacak. Bu çerçevede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri şimdiye kadar 113 bin 450 binayı ziyaret etti ve bu binalardan 35 bin 27'sinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

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Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak 16
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