Kiracılar dikkat. Uzmanlar peş peşe uyardı: Tazminat yolu açık

Riskli yapı tespitinden sonra itiraz yolu açıktır. Burada da önemli olan nokta sürelerdir ve özellikle maliklerin dikkat etmesi gereken husus da kendilerine tebliğden sonra 15 gün içinde yapılması gerekmektedir. Kira yardımı da alabilmek için mevcut adresten taşınılmış olması ve en geç binanın yıkılma tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başvurulmuş olması gerekmektedir.