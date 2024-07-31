Kiracılar dikkat. Uzmanlar peş peşe uyardı: Tazminat yolu açık

Kiracılar dikkat. Uzmanlar peş peşe uyardı: Tazminat yolu açık
Kaynak: İHA

Son depremler sonrası Türkiye'de kiracılar, binaların hasar durumlarına daha fazla dikkat etmeye başladı.

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Kiracılar dikkat. Uzmanlar peş peşe uyardı: Tazminat yolu açık 1

Uzmanlar, kiracılara binaların hasar raporlarını incelemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

6 Şubat depremlerinin ardından birçok binanın yıkıldığı veya kullanılamaz hale geldiği şehirlerde, binaların hasar durumu kiracılar için öncelikli konulardan biri haline geldi.

Avukat Müslime Hacı, kira sözleşmesi yaparken evin hasar raporunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Hasar raporunun incelenmesi, ileride hasardan kaynaklanabilecek tahliye tazminatları açısından önem taşır" şeklinde konuştu.

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Kiracılar dikkat. Uzmanlar peş peşe uyardı: Tazminat yolu açık 2

Avukat Müslime Hacı, yapılarda riskli yapı tespiti sonrası itiraz hakkının bulunduğunu belirtti. Hacı, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı kavramının şöyle tanımlandığını söyledi:

Riskli alan içerisinde veya dışında olup, ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya yıkılma ya da ağır hasar riski taşıdığı teknik verilere dayanarak tespit edilen yapılar riskli yapı olarak değerlendirilir.

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Kiracılar dikkat. Uzmanlar peş peşe uyardı: Tazminat yolu açık 3

Hacı, "Bir yapının ekonomik ömrünü tamamlamış olması veya yıkım ya da ağır hasar riski taşıması, teknik verilere dayandırılmalıdır.

Bu veriler doğrultusunda yapılan tespitler, yapının gerçekten riskli olup olmadığını belirlemede kritik öneme sahiptir" şeklinde ekledi.

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Kiracılar dikkat. Uzmanlar peş peşe uyardı: Tazminat yolu açık 4

Yapılarda Riskli yapı tespitinin ardından itiraz yolunun açık olduğunu söyleyen avukat Müslime Hacı, “Riskli yapı kavramı 6306 sayılı kanunda belirtilmiştir ve şu şekilde tanımlanıyor; riskli alan içerisinde veya dışında olup, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar taşıdığı teknik verilere dayanarak tespit edilen şeklinde açıklanmıştır. Bu metinden yola çıkarak şöyle diyebiliriz; yapının ekonomik ömrünü tamamlamış olması, yapının yıkım veya ağır hasar riski taşıması tespitinin teknik verilere dayanarak yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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Kiracılar dikkat. Uzmanlar peş peşe uyardı: Tazminat yolu açık 5

Uzman isim şunları söyledi:

Riskli yapının tespiti için ise önce bir başvurunun olması gerekiyor. Tespit usulünde yine yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtiliyor ve o maddeye göre de yapı tespitini malikler veya resen kentsel dönüşüm daire başkanlığı ve idare yaptırabiliyor.

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Kiracılar dikkat. Uzmanlar peş peşe uyardı: Tazminat yolu açık 6

Aslında şöyle de denebilir riskli yapı tespiti başvurusunu yapıda oturan kiracılar veya sınırlı ayni hak sahipleri yapamıyorlar. Hasar tespiti için gerekli belgeler hazırlandıktan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ya da belirlenen idari kuruluşlara başvurulabilir.

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Kiracılar dikkat. Uzmanlar peş peşe uyardı: Tazminat yolu açık 7

Riskli yapı tespitinden sonra itiraz yolu açıktır. Burada da önemli olan nokta sürelerdir ve özellikle maliklerin dikkat etmesi gereken husus da kendilerine tebliğden sonra 15 gün içinde yapılması gerekmektedir. Kira yardımı da alabilmek için mevcut adresten taşınılmış olması ve en geç binanın yıkılma tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başvurulmuş olması gerekmektedir.

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Kiracılar dikkat. Uzmanlar peş peşe uyardı: Tazminat yolu açık 8

'TAZMİNAT YOLU AÇIK'

Hacı, sözleşmeden sonra hasardan dolayı tahliye durumunda tazminat yolunun açık olacağına dikkat çekerek, “Kiracının kira sözleşmesinden sonra oturduğu evin hasarlı olması durumunda ve tahliye edilmesi sonucunda tazminata hükmedilir. Burada da kiracılar şöyle bir yol izleyebilirler; hasar tespit tutanağı ve sözleşme ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler.

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Kiracılar dikkat. Uzmanlar peş peşe uyardı: Tazminat yolu açık 9

Özellikle depremden sonra kirada oturacaklar kira sözleşmesi yapmadan önce evlerinin hasar tespiti yapılıp yapılmadığını ya da raporun olup olmadığına bakarak daha sonrasında sözleşme yapmalarını öneriyoruz. Bu sayede de mağduriyetler daha az olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Kiracılar dikkat. Uzmanlar peş peşe uyardı: Tazminat yolu açık 10
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