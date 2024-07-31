Kiracılar dikkat. Uzmanlar peş peşe uyardı: Tazminat yolu açık

Uzmanlar, kiracılara binaların hasar raporlarını incelemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
6 Şubat depremlerinin ardından birçok binanın yıkıldığı veya kullanılamaz hale geldiği şehirlerde, binaların hasar durumu kiracılar için öncelikli konulardan biri haline geldi.
Avukat Müslime Hacı, kira sözleşmesi yaparken evin hasar raporunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Hasar raporunun incelenmesi, ileride hasardan kaynaklanabilecek tahliye tazminatları açısından önem taşır" şeklinde konuştu.