Kiracılar dikkat!Bu paraları ödemek zorunda değilsiniz

Mevcut ekonomik şartlar sebebiyle günlük yaşantıda masrafların katlanmış olması vatandaşların zaman zaman ek ödemelerde zorlanmasına sebebiyet veriyor bu kapsamda apartmanlarda yapılan bazı masraflar yıllardır kiracılar ile kira sahipleri arasında tartışmalara sebebiyet verebiliyor. Bu maliyetlerini ev sahibine mi yoksa evde oturan kiracıya mı ait olduğu tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Kat mülkiyeti kanunu hem de Yargıtay kararları tartışmalara son verecek detayları içeriyor. Apartmana ilişkin her masraf kalemi kiracının sorumluluğunda değil. Hangi ödemeler kiracıyı kapsıyor hangileri ev sahiplerinin hükmü altında? İşte detaylar….

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre apartmanın ortak alanları ile ilgili olan demirbaş niteliğindeki giderler mal sahiplerinin cebinden çıkmak zorunda başka bir değişle apartmanda kim oturuyor olursa olsun bu masraflardan kiracılar sorumlu tutulamıyor. Bununla birlikte konuya ilişkin Yargıtay‘ın emsal teşkil eden kararları da bulunuyor.

Kiracıdan bu ödemenin talep edilmesi halinde hukuki bir yola başvurulduğunda apartman yönetimi ya da ev sahipleri hukuki açıdan haksız kabul edilebilir. Öte yandan ev sahipleri binaya harcanacak olan yüksek tutardaki masrafları kiracıya bildirmek zorunda. Apartman yönetimi bu konuda doğrudan ev sahibiyle iletişime geçerek ödemeleri onlardan talep etmeli.



Kiracılar yalnızca şu ödemelerden sorumlu tutulabilir;

Kiracılar yalnızca günlük kullanım ve tüketimle ilgili şu tür ödemelerden sorumludur:

*Aidat içindeki temizlik, kapıcı, bahçıvan, güvenlik gibi hizmet giderleri,

*Kendi dairesine ait su, elektrik, doğalgaz faturaları,

*Kombi bakımı gibi kişisel kullanım alanlarını ilgilendiren masraflar.