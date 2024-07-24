Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı

Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı
Kaynak: DHA

Kira artışında yüzde 25’lik sınırlamanın 1 Temmuz’da sona ermesiyle birlikte, ev sahipleri kiracı seçme kriterlerini ciddi şekilde sıkılaştırdı.

1/11
Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı 1

Artık ev sahipleri kiracılardan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması, kredi kartı bilgileri, borç durumu araştırması ve Findeks raporu talep etmeye başlamış durumda. Ayrıca, kiracılardan kefil istemek ve tahliye taahhütnamesi almak da yaygın bir uygulama halini aldı.

2/11
Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı 2

Yüzde 25’lik kira artış sınırının kaldırılmasıyla kira bedelleri hızla artarken, bu durum ev sahiplerinin kiracılardan talep ettiği belgeler ve şartlarda da artışa yol açtı.

3/11
Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı 3
4/11
Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı 4

İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, "Eskiden insanlar boş evlerini kiraya verebilmek için büyük çaba sarf ederdi. Şimdi ise GBT (Genel Bilgi Toplama) raporu talep edenler, kredi kartı bilgisi isteyenler, ekonomik durum araştırması yapanlar ve Findeks raporu isteyenler çıkıyor. Ayrıca, ev sahipleri artık kiracılardan kefil talep ediyor, düzenli gelir ve maaş beyanı istiyor, hatta tahliye taahhütnamesi vermelerini şart koşuyorlar" dedi.

5/11
Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı 5

"KİRACILAR YÜZDE 65,07 ZAMLA KARŞI KARŞIYA"

Son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanırken, bu sınır 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Temmuz ayında açıklanan kira artış oranının yüzde 65 civarında olduğunu belirten İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, kira bedellerinin bir anda yükseldiğini dile getirdi.

Kiracılar ile ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların arttığını ifade eden Akgün, "1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde bir milat başladı. Yüzde 25 kira artışı, 2 yıl devam etmişti. Ev sahipleri mutsuzdu, kiracılar mutluydu. İki yıl çabuk bitti. Kiracılar yüzde 65,07 zam oranıyla bu aydan itibaren karşı karşıya kaldı. Çaresizlik var. Artış yapmayanlar evi terk etmeye çalışıyor. Ödeyemeyecek konumda olanlar, yeni bir hayata tutunmaya çalışıyor. Kiracı-ev sahibi sorunları aldı başını gidiyor" dedi.

6/11
Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı 6

"TAHLİYELER GÜNDEME GELEBİLİR"

Kiracıların bir anda kira bedellerini çok artırmak istemediğini vurgulayan Akgün, iki yıldır bekleyen ev sahiplerinin de rakamları yükselttiğini söyleyerek, "Ev sahipleri, iki yıldır bekledim, diyor. Yüzde 65,07'nin 07'sini bile istiyor. Tahliyeler gündeme gelebilir. Sürece arabulucular ve hukukçular katılabilir" dedi. İzmir'deki ortalama kira fiyatlarından örnekler veren Akgün, "Yeni dönemde 3 artı 1 evin kirası, ortalama 20 bin lira olması gerekirken enflasyon artışı ile rakam çok yükseliyor. 15 bin liraya oturan bir kiracının yeni kira bedeli 23-24 bin liraya kadar çıkıyor. Halbuki ev boş olsa belki 20 bin liraya kiraya verilecek. Yüzde 65,07 rutinde çok yüksek. Ama geçmişten gelen yüzde 25'lerin verdiği ağır tahribattan dolayı yüzde 65,07'lere saldıran mülk sahipleri var" diye konuştu.

7/11
Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı 7

"SEKTÖRÜN BELİRLEYİCİSİ EV SAHİPLERİ"

Kira bedellerinin yaz aylarında kaçınılmaz artış trendine girdiğini ifade eden Akgün, kiralık dairelerin giderek azaldığını belirterek, "Arz oluşmamış, talep çok fazla. İnsanlar ya evleniyor ya boşanıyor. Mülk sahipleriyle sorun yaşayan kiracılar tahliye ediliyor. Ciddi bir sirkülasyon var kira sektöründe" diye konuştu.

8/11
Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı 8

İzmir'de boş bir dairenin fiyatının lokasyona göre, 15 ile 30 bin lira arasında değiştiğini kaydeden Akgün, ev sahiplerinin sektörün belirleyicileri olduğunu vurguladı. Akgün, şunları kaydetti:

Mülk sahiplerinin çoğu, kira bedellerini kendi belirliyor. 15 bin lira daireye 35 diyen de 40 diyen de var. Serbest piyasada mülk sahipleri istediği rakamı veriyor. Çaresiz kalan, ev arayan vatandaşlar, yüksek bedellerle karşı karşıya kalıyor. Fiyatı belirleyen mülk sahipleri, onlara destek veren de emlak müşavirleri oluyor.

9/11
Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı 9

"BANKA KREDİSİ ALABİLİYOR , EV KİRALAYAMIYORSUNUZ"

Ev sahiplerinin yeni kiracı ararken çok seçici davrandığının altını çizen Akgün, şöyle konuştu; Geçmişte insanlar, boş evlerini kiraya verebilmek için bin takla atardı. Şimdi ise öyle bir konuma geldik ki GBT (Genel Bilgi Toplama) isteyenler de var. KKB (Kredi Kartı bilgisi) isteyen de var.

10/11
Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı 10

Ekonomik olarak insanların bankalara borcu olup olmadığı ile ilgili araştırma, findeks raporu isteyenler de var. Mutlaka kefil istiyorlar. Mutlaka çalışsın, düzenli geliri olsun, maaşı olsun, tahliye taahhütnamesi versin gibi şartları var. Bankaya gidip, krediyi rahat alıyorsunuz ama kolay kolay daire kiralayamayabiliyorsunuz. Kız istemeye gidiyorsunuz, gönüller bir olunca onu da çok rahat alıyorsunuz; ama bu tarafta mülk sahipleri, kiracılara inanılmaz kriterler dayatıyor. Kiracılara Allah yardım etsin. Yasa onlardan yana gibi bile görünse hepsine ev nasip etsin.

11/11
Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı 11
İlgili Haberler
Nijerya'dan META'ya rekor ceza
Nijerya'dan META'ya rekor ceza
Selçuk Geçer dolarda kopacak kıyameti açıkladı. 5 ay sonra...
Borsa'da fırtına gibi esmişti. Rekor kıran hisseye beklenmedik yasak kararı
Kıdem tazminatında kritik detay ortaya çıktı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Mahfi Eğilmez'den döviz ve faiz uyarısı: Çok önemli diyerek açıkladı
Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak
ATM sistemleri 81 ilde değişti. Birçok kişi para çekerken son anda fark etti
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu
Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu
Selçuk Geçer dolarda kopacak kıyameti açıkladı. 5 ay sonra...
Selçuk Geçer dolarda kopacak kıyameti açıkladı. 5 ay sonra...
SGK'dan 14 günlük maaş farkı duyurusu. Zamlı emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
SGK'dan 14 günlük maaş farkı duyurusu. Zamlı emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak
Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak
O bankalardan faizsiz kredi alabilirsiniz. İşte şartlar
O bankalardan faizsiz kredi alabilirsiniz. İşte şartlar
Konut kredisinde faiz oranları değişti. İşte banka banka yeni faiz oranları
Konut kredisinde faiz oranları değişti. İşte banka banka yeni faiz oranları