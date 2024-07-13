Kiracılar şimdi yandı. Artık iki defa alınacak

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Kiracılar şimdi yandı. Artık iki defa alınacak

Kiraların %25'lik zam sınırının kaldırılmasıyla birlikte dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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