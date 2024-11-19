Kiracılarını hastanelik eden ev sahibi tutuklandı

Kaynak: İHA
Kiracılarını hastanelik eden ev sahibi tutuklandı

Ankara'da istediği zam talebine karşı çıkan kiracılarını dövüp, hastanelik eden ev sahibi tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Ankara'da istediği zam talebine karşı çıkan kiracılarını darp ederek hastanelik olmalarına neden olan ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da A.T. isimli ev sahibi, 4 bin 200 lira kira ödeyen kiracılarından yasal zammın üzerinde artış yaparak 20 bin lira istedi. Talebi olumsuz karşılanan A.T. ile kiracısı Himmet Kaysal ve kızı Seçil Kaysal arasında tartışma çıktı. Durum üzerine İstanbul'dan Ankara'ya gelen A.T., önünü kestiği Seçil Kaysal ile babası Himmet Kaysal'a demir sopayla saldırarak yaraladı. Hastanelik olan baba ile kızı tedavilerinin ardından taburcu olurken, gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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