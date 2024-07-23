Kiracısına bunu yapan ev sahibi yandı. Yargıtay son noktayı koydu

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Kiracısına bunu yapan ev sahibi yandı. Yargıtay son noktayı koydu

Kiracısına bunu yapan ev sahiplerine kötü haber. Yargıtay'dan ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren önemli bir karar çıktı.

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