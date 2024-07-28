Kiracısına bunu yapan mülk sahibi yandı Mahkemeden şaşırtan karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kiracısına bunu yapan mülk sahibi yandı Mahkemeden şaşırtan karar

Kiracısına bunu yapan ev sahibine mahkemeden kötü haber geldi. Mahkeme son sözü söyledi.

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