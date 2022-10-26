26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kiracısını tabancayla vuran emekli polis tutuklandı

Kiracısını tabancayla vuran emekli polis tutuklandı

Kırşehir'de tartıştığı kiracısı Hüseyin Çetin'i tabancayla bacağından vuran emekli polis memuru Salih K. (52), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 22:15
Takip Et

Kiracısını tabancayla vuran emekli polis tutuklandı

Kiracısını tabancayla vuran emekli polis tutuklandı
+
Aa
-

(DHA) - Olay, dün sabah saatlerinde Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre emekli polis memuru Salih K., kirasını alamadığını öne sürdüğü, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kiracısı Funda Çetin ile görüşmeye gitti.

Salih K., kiracısı Funda Çetin ile tartışmaya başladı. Eşinin ev sahibi ile tartıştığını öğrenen Hüseyin Çetin de olay yerine geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Salih K., belindeki tabancasını çıkararak Hüseyin Çetin’i sol bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hüseyin Çetin’i hastaneye kaldırdı. Salih K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Salih K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
1
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
2
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
3
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
4
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
5
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
6
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
﻿AKP ve MHP ‘yolsuzluklar araştırılsın’ istemedi! İYİ Parti'nin önergesi reddedildi
7
﻿AKP ve MHP ‘yolsuzluklar araştırılsın’ istemedi! İYİ Parti'nin önergesi reddedildi
﻿AKP ve MHP ‘yolsuzluklar araştırılsın’ istemedi! İYİ Parti'nin önergesi reddedildi
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Galatasaray Nef İsrail'de yıkıldı
﻿Galatasaray Nef İsrail'de yıkıldı
﻿Galatasaray Nef İsrail'de yıkıldı
﻿Fenerbahçe Alagöz Holding farklı yenildi
﻿Fenerbahçe Alagöz Holding farklı yenildi
﻿Fenerbahçe Alagöz Holding farklı yenildi
﻿Koro İstanbul sezona hızlı başladı
﻿Koro İstanbul sezona hızlı başladı
﻿Koro İstanbul sezona hızlı başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.