Kiracısının yolunu sokak ortasında kesip tekme tokat dövdü

İstanbul Esenyurt’ta kira ücreti konusunda anlaşamadıkları kiracıyı takip eden baba ve oğlu, şahsı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Kiracıyı yerde tekmeleyen zanlılar, adamın cep telefonunu da alarak olay yerinden uzaklaştı

KAYNAK: İHA
Kiracısının yolunu sokak ortasında kesip tekme tokat dövdü

Edinilen bilgiye göre, Aytaç E., 7 yıldır kirada oturduğu evden ev sahibi tarafından çıkarılmak istendi. Evden çıkmak istemeyen Aytaç E., ev sahibinin kirayı 3 katına çıkarma isteğine de olumsuz yanıt verdi. Asgari ücretle çalıştığını ve böyle bir zammı karşılayamayacağını söyleyen kiracı ve ev sahibi mahkemelik oldu.

ÖNÜNÜ KESİP DARP ETTİLER

Dün iş çıkışı metrobüsten inerek evine giden Aytaç E.’nin önü, ev sahibi Ali E. ve Aşur E. tarafından kesildi. Bir anda saldıran baba-oğul, kiracılarını tekme tokat dövdü. Yere düşen Aytaç E.’yi yerde tekmeleyen şahıslar, cep telefonunu da alarak uzaklaştılar. Baba-oğlu, olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlara ise “Bu adam tacizci” diyerek yaklaştırmadılar. Darp edilen Aytaç E., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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“GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM”

Yaşadıklarını anlatan Aytaç E., “Ev sahibi ve oğlu beni yakaladı. Ben de ‘Ne oluyor’ dedim. Bana ‘Yürü lan’ diyerek silah gösterdiler. Daha sonrasında beni yere iterek vurmaya başladılar. Çevredeki insanlar müdahale etmek istediklerinde ise taciz olayı olduğunu söyleyerek insanları uzaklaştırdılar. İnsanların bağırışlarını duydum ve bilincim kayboldu. O sırada telefonum yere düşmüştü, onu da aldılar. Gözümü açtığımda ise hastanedeydim” dedi.

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2016 yılından bu yana aynı evde oturduğunu söyleyen Aytaç E., "Kira konusunda yaşadığımız anlaşmazlık nedeniyle arabulucuya vermişler beni. Ben arabulucuya ‘O insanlarla buluşmak istemiyorum’ dedim. Çünkü beni daha önceki senelerde de tehdit etmişlerdi. Bir seferinde ise bacağımı kırdılar. O olayların da raporları mevcut. O zaman da mahkemelik olmuştuk ve ben kazandım. Şu anda verdiğim kira 2 bin 250 TL. Ev sahipleri ise benden 8-9 bin TL kira istiyorlar. Ben onlara ‘Asgari ücretle çalıştığımı biliyorsunuz, ben o parayı veremem. Niye üstüme geliyorsunuz’ dedim” diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, dayakçı baba-oğulu gözaltına aldı. Zanlılardan Ali E., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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