Kiracıya kâbusu yaşattı polis apartmanı bastı. Ev sahibi kiracı kavgasında bunu da gördük

Artan kiralar nedeniyle ev sahibi-kiracı kavgaları yaşanmaya devam ediyor. Bazı ev sahipleri kiracılarını evden çıkarmanın yollarını ararken bazı kiracılar da yüksek kira artışlarına tepki gösteriyor. Son olarak İstanbul Çekmeköy'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı ve ev sahibinin uyguladığı yöntem şaşkına çevirdi. Çünkü ev sahibi, kiracısı eve giremesin diye kapının kilidine yapıştırıcı sürdü. İşte olayın tüm ayrıntıları...

"ÇÖPLÜĞÜNÜZE GİDİN"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan kiracı "Anahtar ucu kırıp yapıştırıcı sıkılmış. Gece eve geliyor. Afedersiniz küfür ediyor" ifadelerini kullandı. Ev sahibi ile kiracının kavga anlarına ilişkin görüntülerde ev sahibinin "Çöplüğünüze gidin. Çingeneler" dediği de duyuldu.

EV SAHİBİ KİLİDE YAPIŞTIRICI SÜRDÜ, KİRACI EVİNE GİREMEDİ

Ev sahibi sayaçları söktü, kiracısına küfürler yağdırdı. Bunların üstüne bir de kapının deliğinde anahtar kırıp üstüne yapıştırıcı sürdü. Kiracı ise eve giremediklerini belirtti.

Kiracı "Ekran resmi almış, kamerasından. Onun fotokopisini çektirip merdivenlere yapıştırmış. Deli ya da hırsız olabilir, gördüğünüz yerde polise haber verin diye" şeklinde konuştu.

Olayı yaşayan kiracının 1,5 yıldır Çekmeköy'deki dairede kiracı olarak yaşadığı belirtildi. Taşındıktan 5 ay sonra ise iddiasına göre hayatı kabusa dönüştü ve ev sahibi yapmadığını bırakmadı.

"YAZI YAZMIŞTI! 'HERKESİN STANDART 10 BİN TL OLDU KİRA' DİYE"

Kiracı "Daha 6 aylıkken yazı yazmıştı merdivenlere. Herkesin standart oldu kira diye 10 bin liraya" ifadelerini kullandı.

Ancak ev sahibinin tek isteğinin fahiş kira olmadığı aktarıldı. Ev sahibinin neredeyse 40 kez sayaçları söktüğü belirtilirken, 'Buradan gidin' diye tehditler yağdırdığı söylendi. Bütün bunların üzerine bir de ev sahibi, evde kimse yokken kapıya gelip kırık anahtar ucunu deliğe soktu, ardından kimse açamasın diye yapışkan sürdü.

Kiracı ise "Kardeşime saldırdı, hakaret, küfür falan..." dedi. "Sorduğunuzda ne diyor?" sorusuna ise "Sorulmuyor. Görüştüğün anda da saldırıyor" yanıtını verdi.

BİR BAŞKA KİRACI DA AYNI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Haberde aynı anlarda bir başka kiracının da benzer bir manzarayla karşılaştığı belirtildi. Görüntülerde, bir başka kiracı da evine geldi, yukarı çıktı ve gözlerine inanamadı. Çünkü aynı manzarayı gördü; yine delikte anahtar kırılmıştı. O kiracı da evine giremedi.

EV SAHİBİNDEN 'AYLARDIR KİRA ALAMIYORUM' İDDİASI

Bu yaşananların üstüne polis ekipleri de apartmana geldi. Ancak ev sahibi kapıyı açmadı. Kapıyı açmayan ev sahibi habercilere telefonla ulaştı ve 'Aylardır kira alamıyorum' iddiasında bulundu. Kiracılar ise bir kez daha karakola başvurdu.