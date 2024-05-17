Kiracıya yeni taşındığı evde büyük şok. Ev sahibi 'Hemen evi boşaltın' dedi

Antalya’da 7 senedir aynı evde kiracı olan Salim Sağlam ve ailesi, ev sahibi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle evi boşaltmak zorunda kaldı. Sonrasında emlakçıdan yeni bir ev bulan Sağlam komisyon bedelini ödeyerek evi kiraladı.

Evi kiralayan Sağlam daha sonra büyük bir şokla karşılaştı. Emlakçı, aileyi arayarak evden çıkmalarını söyledi. Sağlam’ın eski ev sahibinin emlakçıyı arayarak ailenin düzgün kira ödemediğini söylediği belirtiliyor.

Sağlam, kontratı daha yeni imzalamasına rağmen büyük şok yaşarken yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Emlakçı M.K. ile konuştuk, ofisinde kira kontratı yaptı. Bana 30 bin lira emlak komisyonunu verirsem taşınabileceğimizi söyledi. Biz de tamam dedik. Nakit olarak parayı verdik. Kira kontratında ev sahibinin imzayı ertesi gün atacağını söyledi, biz onu da kabul ettik. Daha sonra beni arayan emlakçı 'Abi sen diğer oturduğun yerde 2 yıllık kiranı ödememişsin, milleti kandırmışsın' dedi. Dedim ki 'Benim paramı ver, evden taşınayım. Bana 'Paranı vermem. Evi 2-3 gün içinde boşalt' diye söyledi.”