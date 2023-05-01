Kiracıyla anlaşamadı, kazmayla duvarı parçalayıp kapıya kilit taktı

Antalya'da, M.İ., artış oranında anlaşamadığı Halil Mert'e kiraladığı deponun duvarını kazma ve kürekle parçalayıp kapısına da asma kilit takarak girişi engelledi.

Kiracıyla anlaşamadı, kazmayla duvarı parçalayıp kapıya kilit taktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Halil Mert, iş için kullandığı malzemeleri koymak için kullandığı depoyu, 6 yıl önce M.İ.'den kiraladı. Kiralarını düzenli yatıran Mert, iddiaya göre 2 bin 250 lira olan kirasını artırma süresi gelince iş yeri sahibi ile görüştü. İş yeri sahibi M.İ. kendisinden 7 bin lira isteyince Mert bu miktarı ödemeyeceğini söyledi.

screenshot-2.jpg

Mert, kira ödeme günü gelince yasal olarak belirlenen zammın üzerine çıkarak, kira bedeli olarak depo sahibinin hesabına 4 bin lira yatırdı ancak kiranın 7 bin lira olmasını isteyen M.İ., Mert'ten depoyu boşaltmasını istedi. Depoyu boşaltmayacağını söyleyen Mert, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Eline kazma ve kürek alan M.İ., deponun duvarına vurup Mert'e küfür etti.

jkjkj.jpg

Halil Mert, M.İ.'nin kazmayla duvarı kırdığı ve kendisine küfür ettiği anları cep telefonuyla görüntüledi. Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Mert, depoya döndüğünde ikinci bir şok yaşadı. İçeride malzemelerin bulunduğu deponun kapısına asma kilit takıldığını gören Mert, polis çağırıp, tutanak tutturdu.

111.jpg

Öne Çıkanlar
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Güncel
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Yandaş yazar laikliği savunanları hedef aldı Siyaset
Yandaş yazar laikliği savunanları hedef aldı
Spor dünyasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları Spor
Spor dünyasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları
Hangi maskeler cilde iyi geliyor? Cildi temizleyen maske tarifleri neler? Keşfet
Hangi maskeler cilde iyi geliyor? Cildi temizleyen maske tarifleri neler?
Ünlü fenomen Yaren Alaca'dan iddialı pozlar. Bakan bir daha baktı Magazin
Ünlü fenomen Yaren Alaca'dan iddialı pozlar. Bakan bir daha baktı
Bodrum'da çocuk şenliğine yoğun ilgi Güncel
Bodrum'da çocuk şenliğine yoğun ilgi