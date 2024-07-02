Kirada oturanlar dikkat. Her ay 3500 lira verilecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kirada oturanlar dikkat. Her ay 3500 lira verilecek

Kirada oturan milyonları ilgilendiriyor. Dikkat bakanlık harekete geçti 3 bin 500 lira yardım yapılacak.

Son Haberler
Süper Lig'e çıkınca 9 futbolcusunu gönderdi Spor
Süper Lig'e çıkınca 9 futbolcusunu gönderdi
Aslı Enver’in telefon numarası deşifre oldu! Arayıp bakın ne istediler Magazin
Aslı Enver’in telefon numarası deşifre oldu! Arayıp bakın ne istediler
Erman Toroğlu A Spor'a veda etti. Yeni kanalı herkesi şaşırttı Spor
Erman Toroğlu A Spor'a veda etti. Yeni kanalı herkesi şaşırttı
Galatasaray ilk ayrılıktan kazançlı çıktı Spor
Galatasaray ilk ayrılıktan kazançlı çıktı
Sergen Yalçın hangi bakana patladı: Senin başka işin yok mu tam bir felaket Spor
Sergen Yalçın hangi bakana patladı: Senin başka işin yok mu tam bir felaket
Koç Holding dev anlaşmayı imzaladı Spor
Koç Holding dev anlaşmayı imzaladı
Elektrikli araç bakımında yeni dönem Ekonomi
Elektrikli araç bakımında yeni dönem