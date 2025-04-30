Kirada yüzde 600'e varan artış talebi markaları isyan ettirdi! Birleşmiş Markalar Derneği duyurdu

Birleşmiş Markalar Derneği(BMD)'den yapılan açıklamaya göre, dernek üyeleri arasında gerçekleştirdiği mart ayı anketinin sonuçları açıklandı.

Açıklamada ankete ilişkin değerlendirmesine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, markalı perakende için fahiş kira artışı taleplerinin son üç yıldır bir numaralı sorun olduğunu hatırlattı.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULARDAN BİRİ...

Enflasyonla mücadeleye de zarar veren sorunu ilgili bakanlıklar dahil her platformda dile getirmelerine rağmen bir çözüm geliştirilemediğini belirten Öncel, "Biz her ay yaptığımız düzenli anketlerle üyelerimizin, yani markalı perakendenin nabzını tutuyoruz. Fahiş kira artışı talepleri 2023'ten bu yana en çok şikayet edilen sorunlar listesinde ilk sıradaki yerini koruyor. Bu durumdan şikayetçi olan üyelerimizin oranı 2023'te yüzde 89, 2024'te ise yüzde 91 düzeyindeydi. Mart ayı anketimize göre, markalarımızın yüzde 87'sinin aynı sorunla ilgili şikayeti devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öncel, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da turiste satışlardaki düşüş ve işçiliğin toplam maliyet içindeki payının artmasının ise markalar için ilk üç sorun arasında yer aldığını kaydederek, üyelerin yüzde 65'inin turist alışverişindeki düşüşü, yüzde 63'ünün de işçiliğin toplam maliyet içindeki payının artmasını öncelikli ilk üç sorun arasında değerlendirdiğini bildirdi.

İlk beşteki diğer iki sorun başlığının ise yüzde 55'le yerli müşterinin alışverişindeki daralma ve yüzde 43'le yasal düzenlemeye rağmen AVM'lerde bir türlü şeffaf hale getirilemeyen ortak alan giderleri şeklinde sıralandığını belirten Öncel, fahiş kira artışı taleplerinin sadece markalarla AVM'ler arasında bir konu olmadığının, sorunun kiralık bütün ticari alanları ilgilendirdiğinin altını çizdi.

MART AYINDA MARKALARIN YÜZDE 68'İNİN CİROLARI ARTTI

Öncel, "Borçlar Kanunu'nda mülk sahibine tanınan 'sebepsiz fesih' hakkı özellikle yüksek enflasyon döneminde maliyetleri ve dolayısıyla fiyatları yukarı itiyor. Soruna kalıcı çözüm için acil düzenleme yapılması yönündeki talebimizi bir kez daha yinelemek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Markalar için 2025'in ilk iki ayında hem adet satışlarının hem de cironun gerilediğini, Ramazan Bayramı alışverişi ve indirimlerin de etkisiyle mart ayının kısmen daha iyi geçtiğini belirten Öncel, "Mart ayında yüksek oranlı indirimlerle markalarımızın yüzde 68'i cirolarında artış olduğunu beyan etti. Adet satışında artış olan üyelerimizin oranı yüzde 59 düzeyinde kaldı." ifadelerini kullandı.

Öncel, üye markaların yüzde 59'unun marttan marta geçen bir yıllık dönemde cirolarındaki artış oranının enflasyonun altında kaldığını da kaydetti.