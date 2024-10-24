‘Kiralar yarı yarıya düşebilir’. Uzman açıkladı

Yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesi vatandaşı canından bezdirdi. Kira fiyatlarının yüksek olması da konut ihtiyacını hızla artırıyor. Yüksek fiyatlar ve krediye erişim zorlukları sebebiyle ev sahibi olmak giderek zorlaşıyor.

Konut üreticisi firmaları temsil eden dernekler, kiralamayı devletin üstlendiği modeller ya da kamu-özel ortaklıklarıyla yeni üretim modellerinin bu soruna çözüm olabileceğini ifade ediyor. Bu modellerin temelinde arsa maliyeti sorunu yatıyor ve sektör devletin bu konuda destekleyici adımlar atmasını talep ediyor. Üretimin daha kolay hale gelmesi durumunda konut ihtiyacının daha hızlı karşılanabileceği ifade ediliyor.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİNE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Kumova, konut kredisi faiz oranlarının düşmesi için, Merkez Bankası’nın bankaların ellerindeki düşük faizli devlet tahvillerini satın alarak konut kredilerine kaynak yaratabileceğini önerdi.

'KİRALAR YARIYA İNEBİLİR'

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, yükselen kira fiyatlarına çözüm olarak "Yeni Konut Modeli"ni sundu. Çekici, devletin arsalarını kamu-özel işbirliği modeliyle geliştiricilere tahsis ederek kira maliyetlerinin yarı yarıya düşebileceğini ifade etti.

MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ GEREKİYOR

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli, konut üretiminde maliyetlerin yüksek olduğunu ve tüketicilerin de bu maliyetlerle başa çıkmakta zorlandığını belirtti. Keçeli, arsa temininde kolaylık sağlanması, faizlerin düşürülmesi ve vergi indirimleri gibi adımların üretimi hızlandıracağını söyledi.