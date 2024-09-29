Kiralardaki yükseliş evlilikleri engelliyor

Psikolog Çizmeci şöyle dedi:

Yükselen kiralar ve aidatlar, gençlere evlilik planlarını erteletiyor. Ağırlaşan ekonomik şartlar gençlerin evlilik kararı almasını geciktiren önemli bir etken.

Yüksek kiralar ve aidatlar çiftlerin maddi açıdan kendilerini güvende hissetmelerini zorlaştırıyor.

Çalışanların aldığı maaş kadar, kira aidat gideri var.

Gençler, bu anormal masraflar karşısında, stres oluyor. Yarınlarından endişe ediyorlar.

Finansal güvencesizlik, evlilik ve aile kurma planlarını erteletiyor.

Ekonomik zorluklar, çiftlerin ilişki dinamiklerini kötü etkiliyor. Çiftler arasında anlaşmazlıklara ve tartışmalara yol açıyor.

Artan hayat maliyetleri çiftlerin maddi kaygılarını arttırıyor ve kişilerde stres bozukluğuna neden oluyor.

Evlilik kararlarını olumsuz etkiliyor kişilerde özgüven düşüklüğüne sebep olabiliyor.

Yüksek kiralar ve aidatlar, nüfusun büyük şehirlerden uzaklaşmasına neden oluyor. Daha çok aile yaşamını devam ettirme zorunluluğunu oluşturuyor.

Yaşam giderlerinin artması çiftlerin evlilik planlarını ertelettiği gibi doğurganlığı da azaltıyor.

Bu durumda ülkenin geleceğini olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlardan biri haline getiriyor. Ekonomik, sosyal korkuları olan çifter çocuk yapmıyor. Buda Türkiye nüfusunun azalmasına, yaşlı nüfus sayısının artmasına sebep oluyor.