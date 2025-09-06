Kiralık katiller ilanla iş arıyor. Cinayet ile yaralamanın tarifesi belli oldu. Tetikçi ile pazarlıkta taksit seçeneği

Sosyal medyada kiralık katil ve tetikçi ilanları şok ediyor! Yaralama 250 bin, cinayet 4 milyon TL’ye pazarlık konusu. Taksit seçeneği bile sunulan bu karanlık dünya gün yüzüne çıktı.

Türkiye’de bireysel silahlanma ve şiddet olayları alarm verici boyutlara ulaşırken, sosyal medya platformlarında ortaya çıkan kiralık katil ve tetikçi ilanları dehşet yaratıyor. Milliyet Gazetesi’nin ulaştığı bazı hesaplarda, bir kişiyi yaralamanın bedeli 250 bin TL, öldürmenin ise 4 milyon TL’ye kadar pazarlık konusu olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu karanlık ticarette taksit seçeneği bile sunuluyor.

Uzmanlar, ülkede 25 milyonu aşkın ruhsatsız silahın dolaşımda olduğunu, bu silahlara erişimin sosyal medya üzerinden kolaylıkla sağlandığını belirtiyor. Şiddetin dozunun her geçen gün artması, bu platformlardaki yasa dışı faaliyetleri daha da korkutucu hale getiriyor.

Milliyet muhabiri Çiğdem Yılmaz, tetikçi ve kiralık katil olarak kendini tanıtan kişilerle iletişime geçerek bu karanlık dünyanın perde arkasını araladı. “Batux” adlı bir hesapla yapılan görüşmede, bir yöneticinin öldürülmesi için 4 milyon TL talep edilirken, “sıfır risk” garantisi veriliyor. Pazarlık sırasında fiyat 5-6 milyon TL’den 4 milyona düşürüldü.

Yaralama için ise başka bir tetikçi, İstanbul Bağcılar’da bir kişinin ayağına sıkmak için 300 bin TL istedi, pazarlıkla 250 bin TL’ye anlaşıldı. Ödeme için 150 bin TL peşin, kalanı 4 taksitle talep edildi. Tetikçiler, “temiz iş” garantisi vererek güven sağlamaya çalışıyor. Bu ilanlar, genellikle şifreli mesajlarla veya özel gruplarda paylaşılıyor.

Adres, fotoğraf ve konum gibi bilgilerle iş planlanıyor. Uzmanlar, sosyal medyanın denetimsizliğinin bu suçları kolaylaştırdığını vurguluyor. Emniyet birimleri, bu tür hesaplara yönelik operasyonları sıklaştırırken, vatandaşların bu platformlarda dikkatli olması gerektiği uyarısı yapılıyor. Yetkililer, yasa dışı silah ticaretinin ve tetikçilik faaliyetlerinin önlenmesi için daha sıkı denetimlerin şart olduğunu belirtiyor.

