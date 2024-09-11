Kiralık otomobille uçuruma yuvarlanarak ölen sürücü takip sistemi sayesinde bulundu

Kaynak: DHA
Kiralık otomobille uçuruma yuvarlanarak ölen sürücü takip sistemi sayesinde bulundu

Bolu'da bir araç kiralama şirketine teslim edilmemiş otomobil, aracın takip sistemi sayesinde bulundu.

Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, dün Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki Bayraktepe mevkisinde meydana geldi.

Yedigöller yönünden Bolu istikametine seyir halinde olan İsmail Uçar (49) yönetimindeki 14 ABR 112 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma düştü.

Araç kiralama şirketi, teslim edilmeyen aracın takip sisteminden konumunu belirledi. Aracın bir gündür hareketsiz olduğunun tespit edilmesinin ardından 112 Acil, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, otomobili uçurumda buldu.

Yapılan incelemede, sürücü İsmail Uçar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Uçar'ın cenazesi araçtan çıkarılarak uçurumdan yukarı taşındı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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