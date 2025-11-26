Bu sezon, televizyon ekranlarında kıran kırana bir reyting mücadelesi yaşanıyor. Bunun en iyi örneğini 17-23 Kasım haftasında yaşadık. Başrollerini Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba’nın paylaştığı Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Uzak Şehir’ ile Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’lı TRT 1’in yeni dizisi ‘Taşacak Bu Deniz’, 15 reyting barajını aştı. Böylece, uzun bir aradan sonra ilk kez iki dizi bu rakama ulaşmış oldu.

Her iki dizi de hem aldıkları reytinglerle hem de oyuncuların performanslarıyla sosyal medyanın zirvesinde yer alıyor. Bana göre, ‘Taşacak Bu Deniz’in kısa sürede bu başarıya ulaşması alkışı fazlasıyla hak ediyor ve haftanın dizisi olarak öne çıkıyor.

Kral Şakir ve arkadaşları iş başında

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ile Berk Tokay’ın yaptığı, senaryosunu Haluk Can Dizdaroğlu’nun kaleme aldığı Grafi 2000 imzalı ‘Kral Şakir: Dünyalar Karıştı’, 7 Kasım’da vizyona girmişti.

Bugüne kadar toplamda 473 bin 312 kişi tarafından izlenen film, yapay zeka tarafından kontrol edilen bir müzik grubunun şehri hipnotize etme planlarını engellemeye çalışan Şakir ve ekibinin farklı dünyalara açılan maceralarını konu alıyor.

Kenan Doğulu’dan ‘Ne İstersen O’

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin en önemli isimlerinden birisi olan Kenan Doğulu, yeni şarkısı ‘Ne İstersen O’yu Doğulu Music etiketiyle yayınladı. Sözleri, müziği ve düzenlemesi Kenan Doğulu’ya ait olan şarkı, dinleyiciyi aşkın kalpte bıraktığı yankıya, hikâyelerde yaşayan zamansız sesine davet ediyor.

Şarkı, aşk için her şeyi yapmaya kadar uzanan büyük jestlerin ardındaki duyguyu, yalın ama derin bir anlatımla işliyor.

Gerçek tatlılık nereden doğuyor?

Haftanın kitabı: Yazar Oya Gönen’in yeni kitabı ‘Pancar Köy’ün Sırrı’, Şeker Fabrikası Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitap, çocuklara sadece doğanın mucizelerini değil, çiftçinin emeğinin nasıl tatlı bir sonuca dönüştüğünü; gerçek tatlılığın yalnızca şekerden değil, sevgi, dostluk ve sabırdan doğduğunu anlatıyor. Kitap, okuyucusunu toprağın kokusunu, dostluğun sıcaklığını ve emeğin değerini kalplere taşıyan sımsıcak bir masal yolculuğuna davet ediyor.