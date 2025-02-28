Kıran kırana geçen maçın galibi Istra 1961 oldu

Konuk ekip Lokomotiva, 16. dakikada öne geçti. Mudražija, Majkić ile girdiği ikili mücadele sonrası penaltı kazandı ve hakem Lovrić, VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi. Mudražija, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Ancak ev sahibi Istra 1961, hemen sonraki atakta eşitliği sağladı. Lisica, sağ kanattan yaptığı ortada Lončar'ın şutunu kaleci Šubarić çeldi, fakat topu iyi takip eden Fućak, skoru 1-1'e getirdi.

Istra'nın baskısı devam etti ve 26. dakikada öne geçmeyi başardı. Maurić'in sol kanattan yaptığı ortada, Lončar yakın mesafeden topu ağlara göndererek durumu 2-1 yaptı.

İlk yarının sonlarına doğru, 42. dakikada Lisica, yaklaşık 20 metreden mükemmel bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak skoru 3-1'e taşıdı.

İkinci yarıda Lokomotiva, maça geri dönmeye çalıştı. 57. dakikada kullanılan köşe vuruşunda, Vuković'in kafa pasını iyi değerlendiren Mudražija, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak farkı bire indirdi.

Maçın son anlarında, 88. dakikada Đurić'in attığı gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi. Uzatma dakikalarında da skor değişmedi ve Istra 1961, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

TARİHİ GALİBİYET

Bu galibiyet, Istra 1961'in Drosina Stadyumu'nda Lokomotiva'ya karşı 2021 yılından bu yana elde ettiği ilk zafer olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, bu sonuçla birlikte Istra 1961, ligdeki puanını artırarak üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir adım attı.

Maçın ardından Istra 1961 teknik direktörü, takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirterek, "Oyuncularım sahada büyük bir mücadele örneği sergiledi. Taraftarlarımızın desteğiyle önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Lokomotiva teknik direktörü ise, "Maça iyi başladık ancak sonrasında kontrolü kaybettik. İkinci yarıda geri dönmeye çalıştık fakat yeterli olmadı." şeklinde konuştu.

GELECEK MAÇLAR

Istra 1961, bir sonraki maçında deplasmanda güçlü rakibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Lokomotiva ise evinde Hajduk Split'i ağırlayacak. Her iki takım da önümüzdeki maçlarda galibiyet hedefliyor.