Kirası 30 bin liraya çıkan Suriyeli isyan etti: Türkiye bitmiştir

Kaynak: Haber Merkezi

Esenyurt'ta yapılan bir sokak röportajına soru ona yöneltilmediği halde bir anda dahil olan Suriyeli vatandaş yüksek kiralara isyan etti.

Sokak röportajına sürdüğü aracı durdurarak kameramanı yanına çağırarak katılan Suriyeli vatandaş bozulan ekonomiye isyan ederek "Türkiye artık bitmiştir' dedi.

Mikrofondan yetkililere seslenen Suriyeli vatandaş, kirasının 30 bin liraya çıkarıldığını, zaten 30 bin lira maaş aldığını ancak evini geçindiremediğinden yakındı. "Bende 5 çocuk var. 30 milyar maaşla ben nasıl onlara hayat vereyim? Artık bitti, Türkiye bitti" diyerek yaşadığını geçim sıkıntısını anlattı.

Bindiği otomobile tepki gösterenlere ise 'Bu araba benim değil' diyerek yanıt veren Suriyeli, çalışkan biri olduğunu ama yine de çocuklarına yemek bile veremediğini söyledi.

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