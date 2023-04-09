Kiraya çıkan depremzedelere 3 katı zam. Savcılık affetmedi

Bunu fırsat bilen bazı ev sahipleri ve emlakçılar ev tutmak isteyen depremzedelere değerinin çok üzerinde kira isterken, hâlihazırda evde oturan kiracının da kirasını neredeyse 3-4 katına çıkarmak istiyor.

Milliyet’ten Elif Altın’ın haberine göre, bunların bir örneği de Konya’da yaşandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı bir ilke imza attı.

Konya’da deprem bölgesinden ailelerin göç etmesi üzerine ev kiralarını fahiş miktarda artıran emlakçı ve ev sahibi 47 kişi hakkında ayrı ayrı Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Haklarında TCK’nın 237’nci maddesinde yer alan “fiyatları etkileme” maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Bu suç bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli para cezasını kapsıyor ve uzlaşmaya tabi.

İKİNCİ AYDA ZAM

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Mağdurlardan yedisinin Kahramanmaraş merkezli depremde evleri yıkılan depremzede olduğu belirlendi.

Ev sahipleri, depremin üzerinden henüz iki ay geçmesine rağmen kiraya çıkan bu depremzedelere fahiş oranda zam yapmaya kalktı. Bunu kabul etmeyen depremzedeler savcılığa başvurdu.

Şüphelilerin, şikayetçi mağdurlardan ortalama kiralarının üç katı zam istediği de belirtildi. Ev sahiplerinden biri ise kendisini savcılığa şikâyet eden depremzede ile uzlaştı.

Normalde iki ay önce evi 2 bin TL’ye tutan kiracı depremzede, ev sahibinin kirayı 6 bin TL yapmak istemesine itiraz etti. Üç katı fiyat isteyen ev sahibinin bu istismarından dolayı savcılığa verdi.

Ancak ev sahibi uzlaşmak istedi. Kiracı ve ev sahibi uzlaşınca savcılık dosyaya takipsizlik kararı verdi.

Şu anda 46 kişi hakkında soruşturma devam ediyor.